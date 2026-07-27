Frankreich und Spanien versuchen Brände vor Wetterumschwung einzudämmen

- von Janis ⁠Laizans und Emma Pinedo

Bordeaux/Madrid, 27. Jul (Reuters) - In Frankreich und Spanien haben Einsatzkräfte am Montag ihren Kampf gegen die verheerenden Waldbrände fortgesetzt. In der Region um Bordeaux sowie an mehreren Orten in Spanien versuchte die Feuerwehr, etwas günstigere Wetterbedingungen zu nutzen, um die Flammen vor einer erwarteten neuen Hitzewelle unter Kontrolle zu bringen. Der Montag und der Dienstag seien entscheidende ‌Tage bei der Brandbekämpfung, sagte der spanische Innenminister Fernando Grande-Marlaska. "Ab Mittwoch werden die Wettervorhersagen für die Löscharbeiten deutlich ungünstiger, aber wir bleiben zuversichtlich." Aufgrund der Brände in dem ungewöhnlich trockenen Sommer wurden Behördenangaben zufolge Hunderttausende ⁠Menschen in Sicherheit ⁠gebracht. In Frankreich waren es rund 220.000 Personen. In Spanien mussten etwa 100.000 Einwohner ihre Häuser verlassen oder Schutz suchen.

In Frankreich näherten sich die Brände bis auf 15 Kilometer der Metropolregion Bordeaux. "Das ist ein Feuer von nie dagewesener Größe", sagte der Bürgermeister des Vororts Cestas, Jerome Steffe, am Montag. Finanzminister Roland Lescure sagte, die Brände seien ein Schock für die regionale Wirtschaft, die stark vom Weinbau und Tourismus abhängt. "Es ist wie ein Donnerschlag für ‌eine Region", sagte Lescure. Innenminister Laurent Nunez warnte davor, dass die ‌Gefahr noch nicht gebannt sei. Das Feuer habe sich über Nacht zwar nicht weiter ausgebreitet, sei jedoch nicht unter Kontrolle. "Es ist nicht eingedämmt", sagte Nunez. "Wir müssen sehr konzentriert und sehr entschlossen bleiben."

In Spanien gilt ein Feuer in der Provinz Avila als ⁠größter Waldbrand in der jüngeren Geschichte des Landes. Insgesamt verbrannten nach Behördenangaben in den Provinzen Madrid, Toledo und Avila ‌bereits 77.000 Hektar Land. In der östlichen Provinz Castellon erschwert ⁠Munition aus dem Spanischen Bürgerkrieg die Löscharbeiten. Diese explodiere im Boden, wenn die Flammen sie erreichten, sagte der regionale Feuerwehrchef Chevi Bolumar dem Sender TVE. Ministerpräsident Pedro Sanchez nannte den Klimawandel als Ursache der extremen Brände. "Was wir erleben, ist keine Abfolge isolierter Ereignisse. Es ist der schmerzhafteste Ausdruck eines ‌Klimanotstands", sagte Sanchez.

Das Ausmaß der Brände stellt die europäischen Kapazitäten ⁠zur Katastrophenhilfe auf die Probe. Über den EU-Zivilschutzmechanismus ⁠haben Griechenland und Italien jeweils zwei Löschflugzeuge nach Spanien geschickt. Portugal entsandte zudem mehr als 100 Soldaten und Ausrüstung, aus der Türkei wurden zwei weitere Flugzeuge erwartet. Die deutsche Bundeswehr sandte zwei Transporthubschrauber und ein A400M-Transportflugzeug mit Löschgerät nach Frankreich. Die Schweiz unterstützt Frankreich mit zwei Hubschraubern.

Die Waldbrände in Frankreich und Spanien führen der deutschen Reisebranche zufolge bisher nicht zu Umbuchungen in großem Stil. "Wir sehen aktuell keine Änderung des Buchungsverhaltens", sagte eine Sprecherin des Deutschen Reiseverbandes (DRV) am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Die in diesem Sommer beliebtesten Flug-Pauschalreiseziele seien die Türkei, Spanien und Griechenland.

(Bericht von Sudip Kar-Gupta, Dominque Vidalon, Inti Landauro, Manuel Ausloos, Elizabeth Howcroft, Yves Hermann, David ⁠Latona, Emma Pinedo, Javi West Larrinaga und Emma Farge, Markus Wacket, Rene Wagner, Christian Rüttger, bearbeitet von Jörn Poltz, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)