Boom bei Rechenzentren gibt Hochtief Schub

Düsseldorf, 27. ⁠Jul (Reuters) - Die vor allem in den USA explodierende Nachfrage nach Rechenzentren gibt dem größten deutschen Baukonzern Hochtief Rückenwind. Der Dax-Neuling erhöhte am Montag nach starken Zuwächsen im ersten Halbjahr seine Gewinnprognose. "Unser Ergebnis des ersten Halbjahres spiegelt die ‌starke Nachfrage nach Infrastruktur im Zusammenhang mit Digitalisierung, Energiesicherheit und Ressourcenerschließung wider", sagte Hochtief-Chef Juan Santamaría: "Die Geschäftstätigkeit bleibt in unseren Schlüsselmärkten robust, gestützt ⁠durch Investitionen ⁠in Rechenzentren, Energie und Verteidigung."

Hochtief erwarte nun 2026 einen operativen Konzerngewinn von 1,025 bis 1,1 Milliarden Euro, teilte die Tochter des spanischen Infrastruktur-Konzerns ACS weiter mit. Dies entspreche einer Steigerung von rund 30 bis 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zuvor hatten die Essener eine Spanne von ‌950 Millionen Euro bis 1,025 Milliarden Euro ‌in Aussicht gestellt.

Hintergrund der Prognoseerhöhung sei die "positive Geschäftsentwicklung", erläuterte das Unternehmen. Diese beruhe vor allem auf der US-Tochter Turner, "die eine sehr starke Nachfrageentwicklung im Rechenzentrumsmarkt verzeichnet".

Hochtief ⁠steigerte den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 9,6 Prozent auf 20,1 ‌Milliarden Euro. Der operative Konzerngewinn legte ⁠um 35,2 Prozent auf 479,7 Millionen Euro zu. Der Auftragseingang kletterte um 20,6 Prozent auf 31,5 Milliarden Euro, der Auftragsbestand erreichte 84,8 Milliarden Euro.

Der Konzern habe seine Position im Bereich Planung und ‌Bau von Rechenzentren gefestigt, der ⁠mittlerweile mehr als 25 Prozent des ⁠gesamten Auftragsbestands ausmache, hieß es im Halbjahresbericht. "Im ersten Halbjahr 2026 sicherten wir uns Neuaufträge für Rechenzentren im Wert von rund 13,3 Milliarden Euro – ein Anstieg um 58 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum", bilanzierte der Konzern. Hochtief errichtet etwa für Meta Rechenzentren in den USA. Auch in Europa und Deutschland ist der Konzern auf diesem Gebiet aktiv. Die Entwicklung dürfte auch ACS freuen - die Spanier halten rund 75,7 Prozent der ⁠Hochtief-Aktien.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)