Hypoport mit steigendem Rohertrag aber sinkendem Gewinn
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport hat im zweiten Quartal bei steigendem Rohertrag weniger verdient als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Rohertrag stieg um knapp fünf Prozent auf 67 Millionen Euro, wie das Unternehmen am späten Montagabend mitteilte. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank hingegen um 1,4 Prozent auf 7,3 Millionen Euro. Hier machte sich vor allem das schlechte Abschneiden des Bereichs Financing Platforms bemerkbar./he
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