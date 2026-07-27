Ifo-Index steigt trotz Iran-Konflikt - "Durststrecke ist nicht vorüber"

- von Klaus Lauer ⁠und Rene Wagner und Reinhard Becker

Berlin, 27. Jul (Reuters) - Trotz anhaltender Spannungen im Iran-Konflikt hellt sich die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen erneut etwas auf. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Juli stärker als erwartet um 0,9 auf 86,6 Punkte und erreichte den höchsten Stand seit Februar, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner monatlichen Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Das wichtigste Barometer für die Konjunktur kletterte damit zum dritten Mal, was ‌als Trendwende gilt. "Trotz der unsicheren Lage am Persischen Golf zeigt sich die deutsche Wirtschaft weniger pessimistisch", erklärte Ifo-Chef Clemens Fuest. Die Firmen blicken zwar etwas skeptischer auf ihre Lage als zuletzt, bewerten ihre Geschäftsaussichten aber optimistischer.

Im Nahen Osten waren die Kampfhandlungen zwischen den USA ⁠und dem Iran wieder ⁠aufgeflammt und hatten für steigende Ölpreise gesorgt. Auch der Transport von Rohstoffen durch die für die internationalen Lieferketten so wichtige Straße von Hormus läuft noch lange nicht wieder so wie vor dem Iran-Krieg. Eine Öffnung der Schiffspassage gilt als wichtiger Impuls für die seit Monaten unter hohen Energiepreisen ächzende Wirtschaft.

"Die deutsche Wirtschaft ist bereit, Schwung aufzunehmen", sagte Ifo-Umfragechef Klaus Wohlrabe der Nachrichtenagentur Reuters. "Für die Gesamtwirtschaft zeichnet sich ein leichter Aufwärtstrend ab." Die Stimmung verbesserte sich querbeet durch die Branchen: in der Industrie, bei Dienstleistern, im Handel und am Bau. "In der Industrie kehrt ‌die Hoffnung zurück", sagte Wohlrabe. Die Betriebe berichteten von besserer Nachfrage - vor allem große ‌Bereiche wie Auto- und Maschinenbauer, nicht jedoch die Chemieindustrie. Dort nahm der Pessimismus zu - "mutmaßlich getrieben von steigenden Ölpreisen", wie Wohlrabe betonte.

ÖKONOM: "IM TIEFEN KELLER BRENNT NOCH LICHT"

"Der deutliche Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas ist nur bedingt aussagefähig", warnte Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer. Denn die meisten Firmen hätten die Umfrage vor dem massiven Ölpreisanstieg der beiden ⁠vergangenen Wochen beantwortet. "Aber zumindest zeigt der Anstieg, welches Erholungspotenzial vorhanden ist, falls sich die USA und der Iran einigten und die Straße von Hormus ‌dauerhaft geöffnet würde." Leider dürfte der Weg zu einer Verständigung jedoch lang ⁠und holprig werden - "sodass die Konjunktur auch im zweiten Halbjahr unter den hohen Energiepreisen leiden wird."

Ähnlich mahnend äußerte sich Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Bank Bethman HAL: "Im tiefen Keller brennt noch Licht - auf dem niedrigen Niveau ist die bessere Stimmung aber kaum wahrnehmbar." Die neue Eskalation im Iran-Krieg dürfte ein besseres Ergebnis verhindert haben. "Auch das Reformpaket der Bundesregierung hat eine Stimmungsrakete nicht gezündet." ‌Die Laune der Unternehmen dürfte erst bei fallenden Energiepreisen besser werden. "So oder ⁠so dürften Monate vergehen, bis die Stimmung das Niveau vor ⁠Ausbruch des Iran-Krieges erreicht", sagte der Experte. "Die Durststrecke ist also nicht vorüber." Unter dem Strich seien die Ifo-Daten aber ein "positives Signal für den Start der deutschen Wirtschaft ins dritte Quartal", ergänzte Deutsche-Bank-Ökonom Marc Schattenberg. Im Gesamtjahr 2026 dürfte die Wirtschaft 0,5 Prozent wachsen.

IHK: GROSSE INDUSTRIEFIRMEN VERLAGERN PRODUKTION INS AUSLAND

Derweil verlagert jeder dritte große Industriebetrieb wegen hoher Energiekosten bereits Produktion ins Ausland, wie aus einer Umfrage der IHK-Organisation mit rund 3100 Unternehmen aus allen Branchen und Regionen hervorgeht. "Globale Krisen treffen auf weiter ungelöste strukturelle Herausforderungen am Wirtschaftsstandort Deutschland - das hält die Energiekosten hoch", erklärte Präsident Peter Adrian von der Deutschen Industrie- und Handelskammer. "Die Folgen sind sinkende Wettbewerbsfähigkeit, aufgeschobene Investitionen und die Verlagerung von Produktionskapazitäten ins Ausland."

Auch die Bundesbank sieht Reformbedarf zur Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Grund für die jüngste Exportschwäche seien nicht nur Preise ⁠oder konjunktureller Gegenwind, sondern auch strukturelle Faktoren, heißt es in ihrem Monatsbericht. Es komme darauf an, die Standortbedingungen zu verbessern und die Exportwirtschaft produktiver, innovativer und anpassungsfähiger zu machen.

(Bericht von Klaus Lauer, Rene Wagner und Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)