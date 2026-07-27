IRW-News: Axo Metals Corp.: Axo Metals erhält wichtige Umweltgenehmigung; Weg für die Produktion im Goldprojekt San Antonio freigemacht

IRW-PRESS: Axo Metals Corp.: Axo Metals erhält wichtige Umweltgenehmigung; Weg für die Produktion im Goldprojekt San Antonio freigemacht

HALIFAX, NOVA SCOTIA - 27. Juli 2026 / IRW-Press / Axo Metals Corp. (TSXV:AXO) (Axo, Axo Metals oder das Unternehmen) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/axo-metals-corp/ - freut sich bekannt zu geben, dass das mexikanische Bundesumweltministerium (SEMARNAT) eine positive Entscheidung erlassen hat, mit der die Umweltverträglichkeitserklärung (Manifestos de Impacto Ambiental oder MIA) für das Goldprojekt San Antonio im Bundesstaat Sonora genehmigt wurde.

Diese wegweisende Genehmigung bestätigt die ökologischen Vorzüge des San-Antonio-Projekts und erteilt die für den Bau und Betrieb der Mine erforderliche primäre Genehmigung.

Der Erhalt der MIA ist das endgültige grüne Licht von SEMARNAT, auf das wir hingearbeitet haben, sagt Jonathan Egilo, Präsident und CEO. Wir freuen uns sehr und sind entschlossen, unsere bestehende Infrastruktur in San Antonio zu nutzen und das Projekt wieder in Produktion zu bringen. Die heutige Ankündigung markiert einen bedeutenden Meilenstein. Axo bekennt sich zu einer verantwortungsvollen Ressourcenerschließung, und wir werden weiterhin daran arbeiten, langfristigen Wert für die Menschen in Sonora und unsere Aktionäre zu schaffen.

Mit der MIA in der Hand ist Axo Metals für eine kurzfristige Produktion gerüstet. Die neu erteilte MIA deckt die gesamte bestehende Infrastruktur und die aktuellen Ressourcen aller Lagerstätten in San Antonio ab. Vor Beginn des Abbaus in den Lagerstätten Sapuchi, Golfo de Oro und California schließt das Unternehmen derzeit ein standardmäßiges Verwaltungsverfahren bezüglich der Änderung der Bodennutzung (Change of Use of Soils, CUS) ab. Der CUS-Antrag wurde Anfang dieses Jahres eingereicht. Das Unternehmen betrachtet die CUS als routinemäßigen Nebenschritt und rechnet mit einer Genehmigung noch vor Jahresende. Die Kerninfrastruktur des Unternehmens - einschließlich des ehemals in Betrieb befindlichen Tagebaus Luz del Cobre, der bestehenden Halden, der Abraumhalden, der Carbon-in-Column-Aufbereitungsanlage und des Lagergeländes - ist vollständig genehmigt und erfordert keine weiteren Genehmigungen zur Bodennutzung.

Axo Metals setzt sich weiterhin für eine verantwortungsvolle Ressourcenerschließung ein und pflegt auf dem Weg zur Goldproduktion nach wie vor eine starke, kooperative Beziehung zu den lokalen Gemeinden in Sonora.

Über Axo Metals

Axo Metals Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das in Mexiko im Bereich der Exploration und Erschließung tätig ist. Das Unternehmen verfügt über zwei Projekte. Das Projekt San Antonio befindet sich im Bundesstaat Sonora und befindet sich in einem fortgeschrittenen Erschließungsstadium. Die Gesamtressourcen in San Antonio belaufen sich auf 576.000 Unzen Gold und 1,37 Millionen Unzen Silber mit einem Gehalt von 1,20 g/t Au und 2,9 g/t Ag in der Kategorie Indicated sowie auf 544.000 Unzen Gold und 1,76 Millionen Unzen Silber mit einem Gehalt von 1,02 g/t Au und 3,3 g/t Ag in der Kategorie Inferred über alle Lagerstättentypen (Oxid-, Übergangs- und Sulfidlagerstätten). Das zweite Projekt von Axo ist das Grundstück La Huerta, eine neue Kupferentdeckung in Jalisco, Mexiko. Erste Explorationsarbeiten haben sowohl an der Oberfläche durch Probenahmeprogramme als auch in der Tiefe durch erste Bohrungen hochgradiges Kupfer ergeben. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, die oberflächennahe Mineralisierung entlang des La-Huerta-Trends weiter abzugrenzen, die Mineralisierung in der Tiefe zu erweitern und neue Entdeckungen in einem noch wenig erkundeten Gebiet anzustreben.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens: www.axometals.com.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Jonathan Egilo, Präsident und CEO

Per E-Mail: IR@axometals.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

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Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen bezüglich des Angebots, der Pläne des Unternehmens in Bezug auf das Grundstück La Huerta und des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die mit verschiedenen Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie wird, beabsichtigt, könnte, wird voraussichtlich, vorbehaltlich, geht davon aus, schätzt, beabsichtigt, plant, Prognose, könnte, Vision, Ziele, Ziel, Schwerpunkt und Ausblick sowie andere ähnliche Begriffe gekennzeichnet. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den Einschätzungen und Annahmen der Unternehmensleitung, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als angemessen erachtet wurden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Annahme, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden; das Potenzial für hochgradige Kupfermineralisierungen auf den Grundstücken des Unternehmens; die Ergebnisse (sofern vorhanden) weiterer Explorationsarbeiten zur Abgrenzung und Erweiterung der Mineralressourcen; die Fähigkeit von Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen), Mineralisierungen genau vorherzusagen; sowie die Fähigkeit, zusätzliche Bohrziele zu generieren. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse sowie zukünftige Ereignisse können erheblich von den in diesen Aussagen erwarteten abweichen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, zählen Umweltrisiken, Einschränkungen des Versicherungsschutzes, Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit Exploration, Erschließung, Betrieb, Rohstoffpreisen und globaler Finanzvolatilität, einschließlich solcher, die sich aus Zöllen ergeben, Risiken und Ungewissheiten bei der Geschäftstätigkeit in einem ausländischen Rechtsraum sowie zusätzliche Risiken, die von Zeit zu Zeit in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

Warnhinweis: Oberflächen- oder Splittproben sind naturgemäß selektive Proben und spiegeln möglicherweise nicht die tatsächliche darunterliegende Mineralisierung wider.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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