IRW-News: GT Resources Inc.: GT Resources erhält zehnjährige Klasse-III-Explorationsgenehmigung für das Kupfer-Nickel-Projekt Canalask im Yukon

IRW-PRESS: GT Resources Inc.: GT Resources erhält zehnjährige Klasse-III-Explorationsgenehmigung für das Kupfer-Nickel-Projekt Canalask im Yukon

Toronto, Ontario / 27. Juli 2026 / IRW-Press / GT Resources Inc. (TSX-V: GT, OTCQB: CGTRF, FWB: 7N1) (das Unternehmen oder GT) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen für sein über den Straßenweg erreichbares Kupfer-Nickel-Projekt Canalask im Yukon (das Konzessionsgebiet oder Canalask) eine Klasse-III-Explorationsgenehmigung erhalten hat, die zehn Jahre lang gültig ist (Abbildung 1).

Im Jahr 2024 absolvierte das Unternehmen ein Bohrprogramm im Projekt Canalask, bei dem im Bohrloch CSK24-05 im Liegenden (Footwall Zone) 1,95 % Nickel, 0,05 % Kupfer, 0,03 % Kobalt, 0,19 g/t Gold und 0,44 g/t Palladium auf 33,5 Meter im oberflächennahen Bereich durchteuft wurden (siehe Pressemitteilung vom 4. November 2024). Das Bohrprogramm wurde im Rahmen einer Klasse-I-Explorationsgenehmigung durchgeführt, bei der sowohl die Arbeiten als auch der Zugang nur in eingeschränktem Umfang möglich waren. Die neue Klasse-III-Explorationsgenehmigung gilt nun für zehn Jahre und erlaubt einen größeren Arbeitsumfang, wozu im Wesentlichen auch die Errichtung neuer Trails zählt, die den Zugang für weitere Bohrungen ermöglichen. GT hat den Antrag für diese Genehmigung im Januar 2023 gestellt und möchte allen danken, die sich gemeinsam mit dem Unternehmen dafür eingesetzt haben, dass sie nun erteilt wurde.

Das Projekt Canalask befindet sich in der Bergbauregion Whitehorse, rund 320 km westlich von Whitehorse, und ist vom Alaska Highway aus über eine Zufahrtsstraße in der Nähe von Beaver Creek erreichbar. Das Konzessionsgebiet umfasst den White River Intrusive Complex (WRIC), einen Teil des Kluane Mafic-Ultramafic Belt. Hier befinden sich auch diverse Nickel-Kupfer-Lagerstätten, wie die im Besitz von Nickel Creek Platinum befindliche Lagerstätte Nickel Shaw, die eine NI 43-101-konforme Ressource von 323 Millionen Tonnen der nachgewiesenen und angedeuteten Kategorie mit Erzgehalten von 0,26 % Nickel und 0,15 % Kupfer beherbergt (siehe auch den im Jahr 2023 von Nickel Creek Platinum erstellten NI 43-101-konformen Fachbericht).

Explorationsziele

Der WRIC bietet günstige Rahmenbedingungen für eine magmatische Kupfer- und Nickelsulfidmineralisierung und gilt als Feeder-System mit großen Mengen an fließendem Magma. Aufgrund der zahlreichen magmatischen Ni-Cu-PGE-Vorkommen an der Basis des WRIC und der Entdeckung der nickelreichen Lagerstätte Canalask im Liegenden birgt das Projekt enormes Potenzial sowohl für basale Lagerstätten mit magmatischen Feeder-Systemen als auch für epigenetische Footwall-Lagerstätten. Die geologischen Gegebenheiten sind vergleichbar mit jenen der Weltklasse-Bergbauregion Norilsk mit ihren Ni-Cu-PGE-Vorkommen.

Darüber hinaus beherbergt das Projektgelände eine Skarnmineralisierung mit Kupfer- und Goldvorkommen. Hier wurden im Bohrloch CSK24-05 auf 1,0 Meter bis zu 2,4 % Cu und 3,1 g/t Au durchteuft (siehe Pressemitteilung vom 10. Dezember 2024).

Abbildung 1. Lageplan des Projekts Canalask mit Darstellung des Bohrprogramms 2024 (gelbe Punkte). Den Hintergrund bildet eine Gesamtmagnetfeldmessung.

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1. Siehe auch den nachstehenden Haftungsausschluss der historischen Ressourcenschätzung

Haftungsausschluss - Historische Ressourcenschätzung - Canalask

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Unternehmen keine Versuche unternommen hat, die historischen Mineralressourcenschätzungen zu verifizieren. Den Lesern wird daher empfohlen, sich nicht auf historische Schätzungen zu verlassen. Es wurden von keinem qualifizierten Sachverständigen ausreichende Arbeiten durchgeführt, um eine Einstufung der historischen Schätzung als aktuelle Mineralressource vorzunehmen. Darüber hinaus wurde noch von keinem qualifizierten Sachverständigen festgestellt, welche Arbeiten erfolgen müssen, um ein Upgrade der historischen Schätzung zu einer aktuellen Mineralressource oder Mineralreserve vornehmen oder diese als solche verifizieren zu können. Das Unternehmen wertet die historische Schätzung nicht als aktuelle Mineralressource.

Die historische Ressourcenschätzung im Bereich der Main Zone des Projekts Canalask (die auch als Liegendes bzw. Footwall Zone bezeichnet wird) wurde im Jahr 1968 von der Firma Discovery Mines Ltd. erstellt (Yukon Assessment Report Nr. 094599) und weist 400.000 Tonnen mit 1,35 % Nickel aus (Kupfer wurde nicht angegeben). Die verwendeten Parameter, die Methodik und die Kategorisierung sind nicht bekannt, somit lässt sich über die Zuverlässigkeit der Schätzung nichts Genaues sagen. Sie wird dennoch als relevant eingestuft, da die untertägigen Erschließungsarbeiten und die Diamantbohrungen in den 1950er und 1960er Jahren die Schätzung untermauert haben und sie somit eine Orientierungshilfe für die zukünftige Exploration darstellt.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Fachinformationen wurden von Neil Pettigrew, M.Sc., P.Geo., Vice President of Exploration und einem Direktor des Unternehmens, in seiner Funktion als qualifizierte Person gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und genehmigt.

Über GT Resources

GT Resources Inc. (TSX-V: GT, OTCQB: CGTRF, FWB: 7N1) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung von Vorkommen in Distriktgröße in führenden Bergbaugebieten sowie auf die Verringerung der mit ihnen verbundenen Risiken gerichtet ist. Die Strategie des Unternehmens basiert auf einer disziplinierten, wissenschaftlichen Methodik, die darauf ausgelegt ist, durch den Ausbau von potenzialreichen Konzessionsgebieten unter robusten regulatorischen Rahmenbedingungen einen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

In Finnland bemüht sich das Unternehmen um die Weiterentwicklung seines Vorzeigeprojekts Läntinen Koillismaa (LK), das bedeutende Mineralressourcen mit Palladium-, Platin-, Gold-, Kupfer- und Nickelvorkommen beherbergt. In Kanada verfügt GT über ein Portfolio von im Frühstadium befindlichen Projekten, die auf kritische und edle Metalle abzielen und für die noch keine Ressource abgegrenzt wurde. Dank der Qualität und des Umfangs des Projektportfolios hat das Unternehmen eine strategische Investition von Glencore plc, einem der weltweit größten diversifizierten Rohstoffkonzerne, erhalten.

Folgen Sie GT Resources auf LinkedIn, Twitter und unter https://gtresourcesinc.com/.

IM NAMEN DES BOARDS

Derrick Weyrauch

President & CEO, Direktor

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Derrick Weyrauch, President & CEO, oder Neil Pettigrew, Vice President Exploration

E-Mail: info@GTResourcesinc.com

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