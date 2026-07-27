IRW-News: Silver Storm Mining Corp.: Silver Storm gibt erste Konzentratlieferung aus La Parrilla bekannt

IRW-PRESS: Silver Storm Mining Corp.: Silver Storm gibt erste Konzentratlieferung aus La Parrilla bekannt

Toronto, Ontario, 27. Juli 2026 / IRW-Press / Silver Storm Mining Ltd. (Silver Storm oder das Unternehmen) (TSX.V: SVRS | OTCQX: SVRSF | FWB: SVR) freut sich, die erste Lieferung von Blei-Silber- und Zinkkonzentraten aus dem zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindlichen Silberminenkomplex La Parrilla (La Parrilla) im mexikanischen Bundesstaat Durango bekannt zu geben.

Silver Storm hat mithilfe des Sulfid-Aufbereitungskreislaufs von La Parrilla erfolgreich eine erste Charge an Konzentraten produziert. Das Unternehmen hat daraufhin eine erste Lieferung von 105 metrischen Trockentonnen (dmt) Blei-Silber-Konzentrat und 70 dmt Zinkkonzentrat abgeschlossen. Die Lieferung erfolgte im Rahmen der zuvor angekündigten Vorabzahlungsvereinbarung für den Abnahmevertrag des Unternehmens. Silver Storm plant, die Aufbereitungsraten im Sulfid-Kreislauf weiter zu steigern, mit dem Ziel, die Nennkapazität von 1.250 Tonnen pro Tag zu erreichen.

Greg McKenzie, President und CEO, kommentierte: Unsere erste Konzentratlieferung ist ein entscheidender Meilenstein für Silver Storm - ein echtes, verkaufsfähiges Produkt aus La Parrilla, das im Rahmen unserer Abnahmevereinbarung mit einem weltweit anerkannten Unternehmen auf den Markt gebracht wird. Durch die harte Arbeit unseres Teams haben wir La Parrilla aus dem Wartungs- und Instandhaltungszustand in einen umsatzgenerierenden Betrieb überführt. Silver Storm ist nun in der Lage, kontinuierlich Konzentrate zu liefern.

Abbildung 1: Erste Konzentratlieferung aus La Parrilla

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Qualifizierte Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in diesem Dokument wurden von Shane Ghouralal, P.Eng., Direktor, Technical Services of the Company, einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), geprüft und genehmigt.

Über Silver Storm Mining Ltd.

Silver Storm Mining Ltd. besitzt Silberprojekte in fortgeschrittenem Stadium im mexikanischen Bundesstaat Durango. Silver Storm ist bestrebt, eine mögliche baldige Wiederinbetriebnahme seines zu 100 % unternehmenseigenen Silberminenkomplexes La Parrilla voranzutreiben - einem produktiven Betrieb, der aus einer Mühle mit einer Kapazität von 2.000 Tonnen pro Tag (tpd) und drei Untertageminen besteht. Das Unternehmen hält auch eine 100%ige Beteiligung am Projekt San Diego, das zu den größten unerschlossenen Silberprojekten in Mexiko zählt. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Projekte finden Sie auf unserer Website unter www.silverstorm.ca.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Greg McKenzie, President & CEO

Tel: +1 (416) 504-2024

info@silverstorm.ca

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Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ist das Unternehmen von mehreren wesentlichen Annahmen ausgegangen, darunter unter anderem, dass keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen der Marktbedingungen, der Metallpreise, des Genehmigungsstands, der Betriebsbedingungen, der Verfügbarkeit von Arbeitskräften sowie des Zugangs zu erforderlichen Ausrüstungen, Ersatzteilen und Verbrauchsmaterialien eintreten. Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass seine Entscheidung, den Betrieb bei La Parrilla möglicherweise wieder aufzunehmen, sowie andere damit in Zusammenhang stehende Produktionsentscheidungen weitgehend auf internen Daten des Unternehmens sowie historischen Betriebsergebnissen, Berichten und technischen Bewertungen basieren und nicht von einer in Einklang mit NI 43-101 erstellten aktuellen Mineralreservenschätzung, vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen, Vormachbarkeitsstudien oder Machbarkeitsstudien, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit belegen, gestützt werden. Infolgedessen besteht erhöhte Unsicherheit sowie ein höheres Maß an wirtschaftlichem und technischem Risiko, als dies der Fall wäre, wenn solche Mineralreservenschätzungen oder Studien abgeschlossen und als Grundlage für eine Produktionsentscheidung herangezogen worden wären. Für La Parrilla wurden keine Mineralreserven abgegrenzt und Mineralressourcen, die keine Reserven darstellen, haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit. Das Fehlen von NI 43-101-konformen Mineralreservenschätzungen, vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen, Vormachbarkeitsstudien oder Machbarkeitsstudien, die eine Produktionsentscheidung stützen, erhöht die Unsicherheit hinsichtlich der Erreichung eines bestimmten Mineralausbeute-Niveaus oder der Kosten einer solchen Ausbeute und erhöht die Risiken, die mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte verbunden sind. In der Vergangenheit kam es bei Projekten, die ohne die Unterstützung solcher Mineralreservenschätzungen und Studien vorangetrieben wurden, deutlich häufiger zu wirtschaftlichen und technischen Misserfolgen. Es kann nicht garantiert werden, dass die Produktion bei La Parrilla wie erwartet oder überhaupt aufgenommen wird oder dass die erwarteten Produktionsmengen oder Betriebskosten erreicht werden. Eine Nichtaufnahme der Produktion hätte erhebliche negative Auswirkungen auf die Fähigkeit des Unternehmens, Einnahmen und Cashflow zur Finanzierung seiner Geschäftstätigkeit zu generieren. Ebenso hätte die Nichterreichung der erwarteten Produktionskosten erhebliche negative Auswirkungen auf den Cashflow und die zukünftige Rentabilität des Unternehmens.

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