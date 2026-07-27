IRW-News: Vault Strategic Mining Corp: Vault Strategic beauftragt Pioneer für die magnetische Vermessung zur genaueren Untersuchung der weit verbreiteten anomalen Wolframwerte von bis zu 1.100 ppm und Manganwerten von bis zu 4.430 ppm bei War Bond in Nevada

IRW-PRESS: Vault Strategic Mining Corp: Vault Strategic beauftragt Pioneer für die magnetische Vermessung zur genaueren Untersuchung der weit verbreiteten anomalen Wolframwerte von bis zu 1.100 ppm und Manganwerten von bis zu 4.430 ppm bei War Bond in Nevada

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 27. JULI 2026 / IRW-Press / VAULT STRATEGIC MINING CORP. (TSXV: KNOX) (OTCID: KNXFF) (FWB: M850) (WKN: A41WE4) (VAULT ODER DAS UNTERNEHMEN) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Pioneer Exploration Consultants Ltd. (Pioneer) mit der Durchführung der zuvor angekündigten drohnengestützten hochauflösenden magnetischen Flugvermessung über dem Wolframprojekt War Bond des Unternehmens (War Bond) im US-Bundesstaat Nevada beauftragt hat. War Bond umfasst die historischen Wolframminen War Bond, Tactite und Thursday.

Nevada wurde im Annual Survey of Mining Companies des Fraser Institute, der am 26. Februar 2026 veröffentlicht wurde, als Nummer eins der Bergbauregionen eingestuft. Fraser Institute, Annual Survey of Mining Companies, 2025, 26. Februar 2026, abgerufen am 22. Mai 2026, https://www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-mining-companies-2025. In der landesweiten Pressemitteilung des Fraser Institute heißt es, dass Nevada in der Umfrage von 2025 weltweit den ersten Platz bei den Investitionen im Bergbau belegte.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85251/VaultStrategic_270726_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1. Mit Genehmigung von Pioneer Exploration - drohnengestützte Magnetometrie

Im Rahmen der geplanten Vermessung werden magnetische Daten aus der Luft über rund 70 Profilkilometer auf Fluglinien in einem engen Abstand von 25 Metern sowie senkrechten Verbindungslinien alle 250 Meter erfasst. Diese Konfiguration ermöglicht eine engmaschige geophysikalische Abdeckung über dem Projekt und soll zur Identifizierung magnetischer Merkmale, struktureller Trends und geologischer Kontakte beitragen, die in Gebieten mit Boden- und äolischer Sandbedeckung mit einer wolframhaltigen Tactit- und Skarnmineralisierung in Zusammenhang stehen könnten.

Die magnetische Vermessung ist eine wichtige Folgemaßnahme zum kürzlich abgeschlossenen obertägigen Phase-1-Probenahmeprogramm. Aus sechs Bereichen vor Ort wurden insgesamt 42 Proben, 30 Gesteinssplitter- und 12 Bodenproben entnommen und bei der Einrichtung von ALS Geochemistry in Reno (Nevada) zur Analyse eingereicht.

Wolfram hat ein großes Ion, das nicht ohne Weiteres in verbreitete geologische Minerale passt, weshalb es einen sehr geringen normalen geochemischen Hintergrundwert von 1 bis 3 ppm hat. Bei den Phase-1-Probenahmen des Unternehmens konnten Wolframwerte von bis zu 1.100 Teilen pro Million (ppm) in Gesteinssplittern ermittelt werden. Drei aus dem Gebiet Caved Adit gewonnene Proben enthielten im Schnitt 780 ppm Wolfram, während die entlang eines interpretierten Strukturtrends entnommenen Bodenproben Werte von bis zu 187 ppm Wolfram lieferten. Die stärksten Wolframergebnisse standen mit einer granatführenden Tactitmineralisierung und einer breiteren Indikatorelementsignatur mit Molybdän, Bismut, Kupfer und Mangan in Zusammenhang.

Das Unternehmen beabsichtigt, die hochauflösenden magnetischen Daten mit den Ergebnissen der Phase-1-Probenahmen und den verfügbaren historischen Informationen zusammenzuführen, um die geologischen und strukturellen Kontrollen der Mineralisierung besser zu definieren. Der daraus resultierende Datensatz soll zur genaueren Eingrenzung vorrangiger Explorationsziele, der Ausrichtung anschließender Kartierungen und Probenahmen, der Ermittlung von Bohrzielen und den Aktivitäten im Zusammenhang mit der Einholung von Bohrgenehmigungen beitragen. Darüber hinaus soll er einen Beitrag zur technischen Grundlage für den ersten NI 43-101-konformen technischen Bericht leisten, der, wie am 15. Juli 2026 angekündigt wurde, von William Bill Feyerabend, einem erfahrenen Geologen, und der Firma Amazona Enterprises erstellt wird.

Quinn Field-Dyte, Chief Executive Officer von Vault Strategic Mining Corp., sagt dazu: Die geplante drohnengestützte magnetische Vermessung und die Ergebnisse unserer jüngsten Phase-1-Probenahmen stellen zwei höchst komplementäre Bestandteile unserer Explorationsstrategie bei War Bond dar. Dieser wachsende moderne Datensatz wird auch die Erstellung des ersten NI 43-101-konformen technischen Berichts durch Bill Feyerabend und Amazona Enterprises unterstützen. Angesichts seiner historischen Produktion, seines Standorts in Nevada und seines entstehenden Explorationsmodells bietet das Projekt War Bond unserer Meinung nach eine spannende Wolframchance in Nordamerika, und das zu einem Zeitpunkt, an dem eine sichere inländische Versorgung mit kritischen Rohstoffen immer wichtiger wird.

Geochemische Highlights von Phase 1

- Die Wolframwerte in den meisten beprobten Gebieten sind stark anomal, wobei die Analyseergebnisse der Gesteinsproben bis zu 1.100 ppm W (0,11 % W) erreichten und damit etwa drei Größenordnungen über dem durchschnittlichen Hintergrundwert der Erdkruste von etwa 1 bis 2 ppm W lagen.

- Von den erprobten Zonen lieferte der Caved Adit mit 780 ppm W den höchsten durchschnittlichen Wolframwert aus drei Gesteinsproben; die einzelnen Ergebnisse reichten von 460 bis 1.050 ppm W. In den Gruben Tactite East und West wurden Durchschnittswerte von 370 ppm bzw. 308 ppm W ermittelt.

- Die granatreichen Tactitproben TT-16 bis TT-20 aus der Grube War Bond lieferten 155 bis 1.100 ppm W, während die nahegelegenen granatarmen alterierten Gesteine 3,6 bis 16 ppm W ergaben, was auf eine enge Beziehung zwischen der Entwicklung von Skarnen und einer Wolframanreicherung hindeutet.

- Die entlang des interpretierten strukturellen und mineralisierten Trends entnommenen Bodenproben lieferten bis zu 187 ppm W und unterschieden die Gebiete Tactite und War Bond damit deutlich von den Böden mit Hintergrundwerten anderenorts auf dem Konzessionsgebiet, was einen praktischen geochemischen Vektor für anschließende Explorationsarbeiten liefert.

- Die Proben mit den höchsten Wolframwerten enthalten eine einheitliche Molybdän-, Bismut-, Kupfer- und Mangananreicherung. Erhöhte Eisengehalte scheinen zusammen mit Mangan auch ein nützlicher Indikator für eine nahegelegene Wolfram-Skarn-Mineralisierung zu sein.

Die Daten aus diesen ersten Explorationsarbeiten untermauern zusammengenommen ein strukturell kontrolliertes Wolfram-Skarn-System, das sich unweit der Diorit-Granodiorit-Intrusionskontakte mit Marmor- und Sedimentgestein entwickelt hat. Feldbeobachtungen und geochemische Daten deuten auf eine Mineralisierung hin, die entlang eines etwa eine Meile (1,6 Kilometer) langen Nord-Süd-Strukturkorridors stellenweise durch die Boden- und äolische Sandbedeckung zutage tritt. Die erprobte Mineralisierung scheint eher in breiteren Bruch- und Skarnalterationszonen aufzutreten, anstatt auf einen einzelnen Quarzerzgang beschränkt zu sein. Die an der Oberfläche zutage tretenden Mächtigkeiten erreichen schätzungsweise 160 Fuß (50 Meter) im Tagebau War Bond und 100 Fuß (30 Meter) im Tagebau Tactite; es handelt sich dabei um Schätzungen auf Grundlage von Feldbeobachtungen und nicht um bestätigte wahre Mächtigkeiten oder Kontinuitäten.

Abbildung 2. Analyseergebnisse der Phase-1-Gesteinsproben

Probe W (ppm) Mn (ppm)

TT-2 580 3480

TT-3 13,4 3730

TT-4 17,9 3140

TT-5 420 2030

TT-6 270 1660

TT-7 109 2110

TT-8 650 227

TT-9 400 136

TT-10 440 288

TT-11 320 214

TT-12 350 186

TT-16 460 2990

TT-17 155 3310

TT-18 1100 4040

TT-19 460 4430

TT-20 520 2530

TT-21 9,92 465

TT-22 4,51 333

TT-23 3,65 547

TT-24 3,99 287

TT-25 3,8 220

TT-26 15,75 906

TT-32 1050 3380

TT-33 460 2950

TT-34 830 3850

TT-35 3,54 150,5

TT-36 6,79 426

TT-39 64,8 183

TT-40 10,6 193,5

Wolframprojekt War Bond: Historischer Kontext

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85251/VaultStrategic_270726_DEPRCOM.002.jpeg

Abbildung 3. LiDAR-Messung über der historischen Wolframmine War Bond

Das Claim-Paket War Bond besteht aus 20 nicht patentierten Lode-Mining-Claims mit rund 400 Acres Grundfläche im Delaware Mining District im Westen von Nevada. Das Konzessionsgebiet beinhaltet die historische Mine War Bond sowie die Wolframabbaustätten Tactite und Thursday.

In den online verfügbaren historischen Aufzeichnungen werden die Claims War Bond, Tactite, Thursday, Old Discovery und Knight scheinbar als miteinander verbundene oder sich überschneidende Bezeichnungen innerhalb eines größeren Wolframvorkommens anstatt als eigenständige moderne Projekte behandelt. In dem aus dem MRDS stammenden Eintrag zur Mine War Bond in Western Mining History wird War Bond als eine Wolframmine in Douglas County (Nevada) identifiziert; als sekundäre Bezeichnungen werden die Claims Tactite und Thursday, Old Discovery und Knight angegeben. Western Mining History, War Bond Mine, aus dem MRDS stammender Eintrag, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://westernmininghistory.com/mine-detail/10014364/. In dem Eintrag wird die Mine War Bond als eine Wolframmine in Douglas County (Nevada) identifiziert; als sekundäre Bezeichnungen werden die Claims Tactite und Thursday, Old Discovery und Knight angegeben.

In einem zweiten Beitrag zur Wolframmine War Bond aus dem MRDS werden Tactite & Thursday, der Claim Old Discovery, die Claims Knight, der Claim Tungsten Valley, der Claim Yellow Problem und der Claim Margret als sekundäre Bezeichnungen angeführt. Carson Tungsten Co. wird darin auch als der Eigentümer identifiziert, wobei 1952 als Referenzjahr angegeben wird und der Betrieb als ehemaliger Produzent klassifiziert wird. Western Mining History, War Bond Tungsten Mine, aus dem MRDS abgeleiteter Datensatz, abgerufen am 11. Mai 2026, https://westernmininghistory.com/mine-detail/10149480/. Der Datensatz führt Tactite & Thursday, Old Discovery Claim, Knight Claims, Tungsten Valley Claim, Yellow Problem Claim und Margret Claim als Sekundärnamen auf, gibt die Carson Tungsten Co. als Eigentümer mit dem Informationsjahr 1952 an und listet die Betriebskategorie als ehemaliger Produzent auf.

Historischen Beschreibungen zufolge steht die Wolframmineralisierung in der Gegend mit scheelithaltigem Tactit oder Skarn in Zusammenhang, die sich in der Nähe der Granit-Kalkstein-Kontaktzonen gebildet haben. In der Publikation Mineral Resources of Douglas, Ormsby, and Washoe Counties des Nevada Bureau of Mines and Geology wird angegeben, dass sich die Claims Tactite und Thursday rund 15 Meilen südöstlich von Carson City in 9, T. 14 N., R. 21 E. befinden und dass Scheelit in einem kleinen Tactitgebiet unweit einer Granit-Kalkstein-Kontaktzone auftritt. T.D. Overton, Mineral Resources of Douglas, Ormsby, and Washoe Counties, Nevada Bureau of Mines and Geology Bulletin 46 / University of Nevada Bulletin, v. 41, Nr. 9, 1947, S. 42, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://epubs.nsla.nv.gov/statepubs/epubs/196337.pdf. Die Publikation beschreibt die Lage der Claims Tactite und Thursday und erwähnt Scheelit in einem kleinen Tactitgebiet in der Nähe eines Granit-Kalkstein-Kontakts.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85251/VaultStrategic_270726_DEPRCOM.003.jpeg

Abbildung 4. Die im Projekt War Bond vorgefundene Skarn- und Tactitmineralisierung, die sehr wahrscheinlich mit Wolframvorkommen in Verbindung steht

Der aus der Datensammlung des MRDS stammende Eintrag zu den Minen Tactite und Thursday beschreibt das Vorkommen als Wolfram-Skarn mit Scheelitmineralisierung und Epidot-, Granat-, Quarz- und Kalzitgangmasse. Der Datensatz identifiziert zwei Hauptmineralisierungszonen: eine westliche Zone mit schmalen scheelithaltigen Mächtigkeiten mit bis zu 0,3 % WO3 und eine östliche Zone, in der kleine Scheeliterzfälle mit Werten von 0,25 % bis 0,45 % WO3 über Mächtigkeiten von 4 bis 8 Fuß auftreten. Western Mining History, Tactite Thursday, aus dem MRDS stammender Eintrag, abgerufen am 11. Mai 2026, https://westernmininghistory.com/mine-detail/10043777/. Im Eintrag wird das Lagerstättenmodell als W-Skarn dargestellt, mit Scheelit als dominierendem Mineral; auch historische Kommentare zu den Mineralisierungszonen und den gemeldeten WO3-Werten sind enthalten.

Die historischen Analyse- und Laboraufzeichnungen in der Datei Preliminary Examination of Tactite and Thursday Group aus der digitalen Bibliothek des Nevada Bureau of Mines and Geology enthalten die Ergebnisse von Stich- und Haldenproben aus den Jahren 1942 und 1943. Die gemeldeten Ergebnisse enthalten eine Stichprobe aus dem Bohrloch am oberen Standort auf dem Tactite-Claim Nr. 1 mit 14,40 % WO3, zwei weitere Proben aus dem Jahr 1942 mit 0,8 % bzw. 0,9 % WO3 sowie einen Bericht des Nevada State Analytical Mining Laboratory, der metamorphes Gestein mit Granat und Spuren von Scheelit mit 0,35 % Wolframtrioxid beschreibt. Digitale Bibliothek des Nevada Bureau of Mines and Geology, Preliminary Examination of Tactite and Thursday Group, Mining District Files, ID 13900011, Smith, R.M., 1943, Carson City, Delaware Mining District, Thursday Group, Konzessionsbericht und Analysebericht, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://collections.nbmg.unr.edu/pages/view.php?ref=7433. Die hochgeladene PDF-Datei zu Tactite und Thursday enthält dieselben historischen Seiten des Labors, auf denen die Werte der Proben aus den Jahren 1942 und 1943 angegeben sind.

Verweise auf die historische Produktion sind begrenzt, bieten jedoch einen relevanten Explorationskontext. Der MRDS-Eintrag zur Mine War Bond weist auf eine Produktion im Jahr 1953, einen Produktionszeitraum von 1952 bis 1953 und einen gemeldeten Gehaltsbereich von rund 0,3 % bis 0,45 % WO3 hin. Die Aufzeichnungen zu Tactite und Thursday geben zudem an, dass aus der Tagebaugrube Old Discovery East eine Testcharge von 250 Tonnen mit durchschnittlich 0,3 % WO3 gefördert wurde. Western Mining History, War Bond Mine, aus dem MRDS stammender Eintrag, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://westernmininghistory.com/mine-detail/10014364/; Western Mining History, Tactite Thursday, aus dem MRDS stammender Eintrag, am 11. Mai 2026 abgerufen, https://westernmininghistory.com/mine-detail/10043777/. Der Eintrag zur Mine War Bond weist auf eine Produktion im Jahr 1953, einen Zeitrahmen von 1952 bis 1953 und einen Gehalt von rund 0,3 % bis 0,45 % WO3 hin. Die Aufzeichnungen zu Tactite und Thursday geben an, dass aus der Tagebaugrube Old Discovery East eine Testcharge von 250 Tonnen mit durchschnittlich 0,3 % WO3 gefördert wurde.

Zusammen beschreiben diese Aufzeichnungen ein in der Vergangenheit erkundetes Wolfram-Skarnsystem mit einer dokumentierten scheelithaltigen Tactitmineralisierung, oberflächennahen Grubenbauen, Probenahmen und einem begrenzten historischen Bergbau oder einer Testchargenproduktion.

Historische Daten und Explorationskontext

Die Konzessionsgebiete, die Teil des Portfolios des Unternehmens sind, waren Gegenstand einer historischen Exploration, Erschließungsarbeit und - in mehreren Fällen - früherer Produktion. Die historischen Explorationsergebnisse, Bohrungen, Probenahmen und sonstigen technischen Informationen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, gehen der Einführung von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) voraus und entsprechen nicht den aktuellen Anforderungen gemäß NI 43-101. Dementsprechend sollten diese Informationen nicht als aktuelle oder verifizierte technische Angaben erachtet werden. Das Management hält diese Informationen dennoch für relevant für die Ermittlung von Explorationszielen, die geologische Interpretation und die Planung der modernen Explorations- und Auswertungsprogramme.

Das Management ist der Auffassung, dass die historischen Arbeiten und frühere Produktion eine nützliche Grundlage für die moderne Exploration bei einer Neubewertung mit gegenwärtigen geologischen Modellen, Explorationstechnologien, metallurgischen Prozessen und vorherrschenden Rohstoffpreisen bieten. Die Leser sollten sich jedoch dessen bewusst sein, dass die historischen Ergebnisse, Ressourcenschätzungen oder wirtschaftliche Schlussfolgerungen, auf die hierin Bezug genommen werden, nicht verifiziert oder bestätigt wurden.

Um aktuelle Mineralressourcen zu definieren, die Metallurgie zu bewerten und die Wirtschaftlichkeit einzuschätzen, müsste das Unternehmen Bestätigungsbohrungen, moderne metallurgische Studien, aktualisierte technische Gutachten, NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzungen sowie angemessene Machbarkeits- oder Wirtschaftsstudien durchführen. Es besteht keine Sicherheit, dass die historischen Ergebnisse bestätigt werden oder das Projekt zu wirtschaftlicher Rentabilität voranschreiten wird.

Über Vault Strategic Mining Corp.

Vault Strategic Mining Corp. ist ein nordamerikanisches Rohstoffunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung strategischer und kritischer Mineralprojekte in erstklassigen Bergbaugebieten konzentriert. Das Unternehmen nimmt historische und wenig erkundete Assets mit Wertsteigerungspotenzial durch moderne Exploration und eine disziplinierte Erschließung ins Visier. Anleger und Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf LinkedIn und X zu folgen und sich unter https://vaultstrategic.com/ für Updates anzumelden.

Vault Strategic Mining Corp. notiert an der TSX Venture Exchange (TSXV: KNOX), den OTC Markets (OTCID: KNXFF) und der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB: M850).

Datenüberprüfung

Die historischen Informationen, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, wurden mit den verfügbaren Berichten abgeglichen; sie wurden jedoch nicht auf unabhängige Weise gemäß den aktuellen NI 43-101-konformen Standards oder modernen Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren geprüft und dienen daher lediglich als Orientierungshilfe für die Exploration. Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass ehemalige Ergebnisse oder eine Produktion aus nahegelegenen Konzessionsgebieten nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf eine Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens zulassen.

Qualifizierte Person

Herr William Feyerabend, CPG, ein unabhängiger geologischer Berater und eine qualifizierte Person gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Boards:

Vault Strategic Mining Corp.

Quinn Field-Dyte

Chief Executive Officer und Direktor

Tel: 604.343.4338 | E-Mail: info@vaultstrategic.com

DIE HIERIN GENANNTEN WERTPAPIERE WERDEN NICHT GEMÄSS DEM US-WERTPAPIERGESETZ VON 1933 (DER 1933 ACT) REGISTRIERT UND DÜRFEN WEDER IN DEN VEREINIGTEN STAATEN NOCH AN EINE US-PERSON OHNE EINE SOLCHE REGISTRIERUNG ODER EINE AUSNAHME VON DEN REGISTRIERUNGSANFORDERUNGEN DES 1933 ACT ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze bezüglich Vault Strategic Mining Corp. (Vault oder das Unternehmen) und des Wolframprojekts War Bond. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zur Interpretation und Bedeutung der Ergebnisse der Phase-1-Gesteins- und Bodenprobenahmen des Unternehmens; zum potenziellen Ausmaß, zur Kontinuität, zum Gehalt und zu den geologischen Kontrollen der Wolfram- und der damit verbundenen Mineralisierung; zum Potenzial für ein strukturell kontrolliertes Wolfram-Skarn-System oder ein umfassenderes Bulk-Mining-Ziel; zur Zusammenführung der Analyseergebnisse mit historischen Informationen und der vom Unternehmen durchgeführten drohnengestützten magnetischen Vermessung; zur Verfeinerung geologischer Interpretationen und vorrangiger Explorationsgebiete; zu künftigen Feldvalidierungen, geologischen Kartierungen, Probenahmen, mineralogischen Untersuchungen, der Verfeinerung von Zielen und der Generierung von Bohrzielen; zu Aktivitäten zur Einholung von Bohrgenehmigungen; zur Planung der Explorationsphase 2; zur Erstellung und Fertigstellung des ersten NI 43-101-konformen technischen Berichts des Unternehmens; zur möglichen Bestätigung historischer Explorations- und Produktionsdaten; zur Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Explorationsarbeiten durchzuführen; zur strategischen Bedeutung von Wolfram und Mangan; sowie zu den zukünftigen Plänen, Zielen und Erwartungen des Unternehmens für das Wolframprojekt War Bond. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, jedoch nicht immer, durch Wörter wie plant, erwartet, wird erwartet, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt, schlägt vor, schätzt, könnte, würde, möglicherweise, wird, potenziell, Ziel, vorantreiben, vorbereiten, unterstützen, bestätigen, hindeuten und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden können, könnten, würden, dürften oder werden.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Solche Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind; Ungewissheiten hinsichtlich der Interpretation, Bedeutung und Repräsentativität von Probenahme- und Analyseergebnissen; der begrenzte und vorläufige Charakter des Phase-1-Explorationsprogramms; die Möglichkeit, dass künftige Explorationsarbeiten die Kontinuität, die Ausmaße oder den Gehalt der durch aktuelle oder historische Ergebnisse angedeuteten Mineralisierung möglicherweise nicht bestätigen; die Möglichkeit, dass im Feld identifizierte Minerale durch petrographische, mineralogische oder andere analytische Untersuchungen möglicherweise nicht bestätigt werden können; Einschränkungen im Zusammenhang mit Analysemethoden, einschließlich der potenziell unvollständigen Gewinnung von feuerfesten Wolframmineralen; Unsicherheiten hinsichtlich der Genauigkeit und Zuverlässigkeit historischer Informationen; die Möglichkeit, dass durch weitere Explorationsarbeiten möglicherweise keine Mineralressourcen identifiziert, keine wirtschaftliche Rentabilität nachgewiesen oder keine geeigneten Bohrziele ermittelt werden können; Änderungen der Explorationspläne oder -budgets; die Verfügbarkeit von Personal, Auftragnehmern und Ausrüstung; Genehmigungs- und regulatorische Risiken; Schwankungen der Rohstoffpreise; Marktbedingungen; Finanzierungsrisiken; Eigentums- und Konzessionsrisiken; Umweltrisiken; geopolitische Entwicklungen und Entwicklungen in der Lieferkette; allgemeine wirtschaftliche Bedingungen; sowie sonstige Risiken im Zusammenhang mit den Mineralexplorations- und Rohstoffindustrien. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Annahmen oder Erwartungen als richtig erweisen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und sollten nicht als Ausdruck der Ansichten des Unternehmens zu einem anderen anschließenden Zeitpunkt angesehen werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85251

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85251&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92243U1075

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.