Merz lobt Linnemann als standhaften Politiker

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

PADERBORN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den designierten neuen Bundesgesundheitsminister in dessen Wahlkreis mit viel Lob bedacht. Carsten Linnemann werde als leidenschaftlicher Sozialpolitiker am nächstem Mittwoch die Verantwortung übernehmen. "Sie haben dann einen Paderborner im Kabinett", sagte Merz beim traditionellen Libori-Mahl vor Unternehmern in Paderborn. "Und zwar einen, der tief in den Themen steht. Und der immer wieder bewiesen hat, dass er im Gegenwind stehen bleibt. Solche Leute brauchen wir", sagte Merz. Er hatte am Freitag erklärt, dass er Linnemann zum Bundesgesundheitsminister machen werde. Die bisherige Ressortchefin Nina Warken wird Kanzleramtschefin./lic/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

DIW-Ökonomin
Ölversorgung in Europa gesichert25. Juli · dpa-AFX
Ölversorgung in Europa gesichert
Handelsstreit
EU-Kommission bewertet neue US-Zölle positiv24. Juli · dpa-AFX
Flaggen der EU-Länder sind zu sehen
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wankengestern, 17:58 Uhr · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market
Alle Plus-Analysen