Merz schließt Personalumbau in Kabinett und CDU ab

- von Andreas Rinke

Berlin, ⁠27. Jul (Reuters) - Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hat seine Personalwechsel in Kabinett und Partei weitgehend abgeschlossen. Nach den Gremiensitzungen der CDU präsentierte er am Montag die bisherige Schatzmeisterin und Hamburger Bundestagsabgeordnete Franziska Hoppermann als neue CDU-Generalsekretärin und gab Veränderungen bei Staatssekretären bekannt. Bereits am Sonntagabend hatte Merz erklärt, dass der bisherige parlamentarische Geschäftsführer der Unionsbundestagsfraktion, Steffen Bilger, neuer Verkehrsminister werden soll. Vor allem die Entlassung des bisherigen Verkehrsministers Patrick Schnieder hatte teilweise Empörung in der CDU ausgelöst. "Ich gehe mal davon aus, dass sich die Wogen bis zum September ‌wieder etwas geglättet haben", sagte Merz.

ÄRGER IN RHEINLAND-PFALZ

Vergangene Woche fiel die Entscheidung, dass Kanzleramtschef Thorsten Frei Nachfolger des zurückgetretenen Jens Spahn an der Spitze der CDU/CSU-Bundestagsfraktion werden soll. Die bisherige Gesundheitsministerin Nina Warken soll Kanzleramtschefin werden, der bisherige CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann ihr Nachfolger.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Sven Schulze und CSU-Chef Markus Söder nahmen ⁠Merz gegen Kritik in Schutz. ⁠Schulze verwies darauf, dass der vom Kanzler ausgesuchte erste Kandidat für die Schnieder-Nachfolge erst zugesagt und dann einen Rückzieher gemacht habe. "Das ist sicherlich alles sehr unglücklich verlaufen", sagte er. Söder sagte zum Auftakt der Klausurtagung der CSU-Bundestagsabgeordneten im oberfränkischen Kloster Banz: "So wie ein Bundestrainer oder ein Trainer einen auswechseln kann und muss, um den Gesamterfolg zu gewährleisten, darf und muss das ein Bundeskanzler oder ein Parteivorsitzender genauso tun." Er erwarte, dass sich eine "gewisse Übergangsunruhe" legen werde, weil alle Personalentscheidungen "gut und nachvollziehbar" seien. Ähnlich äußerte sich CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann: Es brauche "eine zupackende Mannschaft im Herbst, um dann auch die Beschlüsse in Form zu gießen".

Merz betonte, dass er in einem Telefonat mit ‌Schnieder am Sonntag versucht habe, diesem die Gründe für die Entlassung zu erklären. Dass durch den ‌Rückzieher des angedachten Nachfolgers eine schwierige Situation entstanden sei, bedauere er. Am Montag wurde aber ein Brief der CDU-Landtagsfraktion in Mainz bekannt, in dem diese ein mögliches Treffen mit Merz mit der Begründung ablehnt, dass ein persönlicher Austausch "ein Mindestmaß an gegenseitigem Vertrauen und Wertschätzung voraussetzt, was durch die aktuelle Situation so leider nicht gegeben ist".

Merz verteidigte zugleich, dass zwischen Ernennung der ⁠neuen Minister in dieser Woche und deren Vereidigung erst im September eine ungewöhnlich lange Zeitspanne liegt. "Ich halte die Frage der Ernennung und der Vereidigung für geklärt", sagte Merz. ‌Man habe dies geprüft. Er habe nur eine einzige Stimme wahrgenommen, die das anders ⁠sehe. Als entscheidenden Grund nannte er den Wunsch der Regierung, unnötige Kosten für den Steuerzahler zu vermeiden. "Es würde, glaube ich, ein großer Teil der deutschen Öffentlichkeit nicht verstehen, wenn wir 630 Abgeordnete aus den Ferien nach Berlin zurückbeordern müssten, um die Vereidigung von zwei neuen Bundesministern vorzunehmen", sagte Merz. "Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, diesen Weg nicht zu gehen, sondern die Vereidigung in der ersten Sitzungswoche nach der parlamentarischen Sommerpause vorzunehmen." Er nannte als ‌Termin den 9. September.

HOPPERMANN SOLL NEUE IDEEN IN PARTEISPITZE BRINGEN

In der Partei stimmte der Bundesvorstand ⁠einstimmig für seinen Vorschlag, dass Hoppermann neue Generalsekretärin wird. Diese sei Mitglied ⁠des Bundesvorstandes der Christlichen Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) und Vorsitzende der Frauenunion Hamburg, sagte der CDU-Chef. Damit sorge Hoppermann dafür, dass in der Parteiführung eine "größere Bandbreite" an Positionen abgebildet werde. Es hatte wiederholt den Vorwurf gegeben, dass Merz zu sehr auf konservative, wirtschaftsliberale Männer in seiner Umgebung setzt. Die 44-jährige Hoppermann besetze den Posten bis zum nächsten Parteitag, auf dem dann regulär eine Wahl ansteht. Die stellvertretende Generalsekretärin Christina Stumpp bleibt im Amt, den Posten der CDU-Bundesschatzmeisterin will Merz erst später neu besetzen.

WECHSEL AUCH IN DER ZWEITEN REIHE

Änderungen gibt es auch in der zweiten Reihe der Regierung: Die Parlamentarische Wirtschaftsstaatssekretärin Gitta Connemann wechselt im Rahmen der Personalrochade der CDU ins Digitalministerium. Sie werde ihre Funktion als Mittelstandsbeauftragte dabei mitnehmen, kündigte der Kanzler an. Connemann ist auch Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung der Union (MIT). Digitalminister Karsten Wildberger hatte vergangene Woche seinen Parlamentarischen Staatssekretär Philipp Amthor verloren, der als Bund-Länder-Koordinator ins Kanzleramt wechselt. Connemanns Nachfolger im Wirtschaftsressort wird der rheinland-pfälzische Bundestagsabgeordnete Johannes Steiniger.

Nicht bestätigen wollte ⁠Merz eine "Handelsblatt"-Meldung, dass die frühere Fußball-Nationalspielerin Nadine Keßler auf den Posten der Staatsministerin für Sport und Ehrenamt im Kanzleramt berufen wird. Sie hatte angeblich Christiane Schenderlein (CDU) ersetzen sollen, die als Parlamentarische Staatssekretärin ins Gesundheitsministerium wechselt.

(Mitarbeit: Jörn Poltz, Klaus Lauer; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)