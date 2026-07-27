Merz wählt Steffen Bilger als neuen Verkehrsminister

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Berlin, 26. Jul (Reuters) - ⁠Der CDU-Politiker Steffen Bilger soll neuer Bundesverkehrsminister werden. Bundeskanzler Friedrich Merz werde den bisherigen Parlamentarischen Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion vorschlagen, teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Sonntagabend mit. In einem Telefongespräch habe Merz dem bisherigen Minister Patrick Schnieder erneut für die geleistete Arbeit gedankt und sein Bedauern ausgedrückt, dass der Amtswechsel "wegen ‌unvorhergesehener Umstände" nicht wie geplant kommuniziert werden konnte. Hintergrund ist, dass der ursprünglich geplante Nachfolger kurzfristig wieder absagte. In der CDU hatte es daraufhin heftige Kritik an dem Vorgehen des ⁠Kanzlers gegeben.

Schnieder ⁠selbst ging am Sonntag in die Offensive. Er habe Merz um seine Entlassung gebeten, schrieb der rheinland-pfälzische CDU-Politiker auf der Plattform X. "Mit diesem Schritt ziehe ich die Konsequenzen aus den Entwicklungen der vergangenen Tage und will zugleich den unwürdigen Zustand beenden, der die notwendige sachliche Arbeit unmöglich macht." Es stünden wichtige und weitreichende Entscheidungen an, insbesondere bei der Deutschen Bahn, die keinen ‌Aufschub duldeten. Im Interesse des Landes und eines handlungsfähigen Ministeriums ‌sei daher eine schnelle und klare Nachfolgelösung zwingend notwendig.

Merz hatte am Freitag die Umbildung seines Kabinetts angekündigt. Die Personalwechsel waren nötig geworden, weil der bisherige CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn nach massiver Kritik an seiner Vaterschaft ⁠mithilfe einer Leihmutter in den USA vor einer Woche zurückgetreten war. Mit CSU-Chef Markus Söder hatte ‌sich Merz zunächst darauf geeinigt, dass der bisherige ⁠Kanzleramtschef Thorsten Frei neuer Fraktionschef werden soll. Dann hatte er Gesundheitsministerin Nina Warken zur neuen Chefin des Kanzleramts auserkoren und CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann als neuen Gesundheitsminister. Söder lobte diese Besetzungen in dem ZDF-Sommerinterview am Sonntag.

Für Verärgerung sorgte aber, dass der Kanzler auch ‌Verkehrsminister Schnieder entließ, dann aber am Freitag zunächst ⁠keinen Nachfolger präsentieren konnte. Der niedersächsische Steuerexperte ⁠und Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler hatte nach Reuters-Informationen seine Zusage in der Nacht zu Freitag wieder zurückgezogen.

Der 47-jährige Bilger und künftige Verkehrsminister ist Abgeordneter aus Baden-Württemberg. Er muss seine Position als Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion räumen, weil der neue Fraktionschef Frei ebenfalls aus Baden-Württemberg kommt.

In der Bundesregierung hieß es am Freitag, dass die Vereidigung der neuen Kabinettsmitglieder Linnemann und Bilger erst in der ersten Sitzungswoche des Bundestages Anfang September nach der parlamentarischen Sommerpause folgen solle. Dadurch liegt eine ungewöhnlich lange Zeit zwischen Ernennung und Vereidigung. In Regierungskreisen hieß es, dies sei ⁠rechtlich kein Problem. Einige Staatsrechtler hatten aber Bedenken angemeldet.

(Bericht von Andreas Rinke, Kerstin Dörr, Christian Krämer. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)

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