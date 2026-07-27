Frankfurt, ⁠27. Jul (Reuters) - Die Aussicht auf eine erneute Deeskalation im Iran-Konflikt gibt dem Dax zum Wochenstart Rückenwind. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung am Montag ‌rund 1,5 Prozent höher bei 25.459,32 Punkten.

Die USA und der Iran haben am Wochenende ihre gegenseitigen ⁠Angriffe ⁠ausgesetzt und bemühen sich erneut um Verhandlungen. Dies drückte die Ölpreise um jeweils mehr als sechs Prozent nach unten. Die asiatischen Börsen, die Preise am Edelmetallmarkt und die Kryptowährungen rückten ‌daraufhin leicht vor. "Ob daraus ein ‌nachhaltiger Ausbruch wird, hängt maßgeblich davon ab, wie lange die Waffenruhe dieses Mal dauert und ob ⁠tatsächlich Fortschritte in den Gesprächen zu erkennen sind", ‌sagte Andreas Lipkow, Chefanalyst ⁠beim Broker CMC Markets.

Bei den Einzelwerten gaben die Aktien des Schmierstoffherstellers Fuchs um rund 1,5 Prozent nach. Die Experten der Privatbank ‌Berenberg haben die ⁠Titel auf "Hold" von "Buy" herabgestuft. Die ⁠vorläufigen Ergebnisse von Fuchs für das zweite Quartal wirkten zwar ermutigend. Allerdings sei dies weitgehend auf vorübergehende Faktoren zurückzuführen - etwa Versorgungsengpässe bei Wettbewerbern. "Eine vorübergehende Sonderkonjunktur im Chemiesektor rächt sich unserer Erfahrung nach später", schrieben die Berenberg-Analysten.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Ralf Banser. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)