Versorger-Aktie aus den USA

NextEra: Warum mir nach den Zahlen Fantasie fehlt

onvista · Uhr

NextEra Energy wuchs im Umsatz um zwölf Prozent auf 7,5 Milliarden Dollar. Der Wert lag dennoch rund 640 Millionen Dollar unter den Erwartungen. Der Gewinn je Aktie schlug die Erwartungen, doch der Ausblick bleibt unter Konsens. Die Aktie wirkt auf dem aktuellen Niveau fair bewertet.

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Was bewegt die Aktie?

NextEra Energy lieferte ein ordentliches, aber nicht starkes Quartal. Der Umsatz stieg um zwölf Prozent auf 7,5 Milliarden Dollar. Der Konsens lag jedoch rund 640 Millionen Dollar höher.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,15 Dollar und übertraf die Erwartungen. Damit gleicht NextEra einen Teil der Umsatzenttäuschung aus. Das Unternehmen verdient trotz niedrigerer Erlöse mehr als erwartet.

Die Jahresprognose blieb bestätigt. NextEra erwartet weiter 3,92 bis 4,02 Dollar Gewinn je Aktie und peilt das obere Ende der Spanne an. Der Konsens lag aber eher bei 4,04 Dollar. Damit fällt der Ausblick etwas schwächer aus als erhofft.

Mittelfristig hält NextEra an mindestens acht Prozent Gewinnwachstum bis 2032 fest. Für 2032 bis 2035 strebt das Unternehmen ebenfalls mehr als acht Prozent an. Die Dividende soll bis einschließlich 2026 um zehn Prozent steigen und danach um rund sechs Prozent pro Jahr.

Charttechnik

Die Aktie kämpft im Bereich um 90 Dollar mit einem starken Widerstand. Ein Ausbruch würde zunächst Potenzial bis 92,50 Dollar und danach bis 95 Dollar eröffnen.

Martins Einschätzung

Bei einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 22 bewertet der Markt NextEra ungefähr wie den S&P 500. Das passt zu den Wachstumserwartungen. Ein deutliches Bewertungsplus verdient die Aktie aktuell nicht.

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NextEra Energy

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