Ölpreise fallen nach US-Angriffspause im Iran deutlich

SEOUL/TOKIO/HONGKONG (dpa-AFX) - Nach dem Ende der US-Angriffsserie im Iran haben die Ölpreise zu Wochenbeginn deutlich nachgegeben. Der Preis für ein Fass (159 Liter) Rohöl der weltweiten Referenzsorte Brent gab im frühen Handel um bis zu sieben Prozent nach und fiel unter die Marke von 90 Dollar. Zuletzt reduzierte der Brent-Preis das Minus wieder etwas, lag aber mit knapp 93 Dollar immer noch vier Prozent unter dem Niveau vom Ende vergangener Woche. Auch der Preis für die US-Sorte WTI sank deutlich.

Bis zum Wochenende hatten die USA 13 Nächte in Folge Angriffe auf den Iran gemeldet. Der Preis für die Nordseesorte Brent stieg in den folgenden Tagen deutlich und überschritt die Marke von 100 US-Dollar je Barrel. Die jüngste Pause der US-Angriffe am Wochenende nährte erneut Hoffnung auf eine Deeskalation in dem seit Ende Februar tobenden Konflikt.

Auch der Iran hatte angedeutet, seine Angriffe vorerst auszusetzen. Das Militär begründete den Schritt damit, dass es mit seinem Vorgehen lediglich Vergeltung auf US-Angriffe übe./DP/zb