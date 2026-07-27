Original-Research: Bio-Gate AG (von BankM AG): Kaufen

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Original-Research: Bio-Gate AG - von BankM AG

27.07.2026 / 12:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von BankM AG zu Bio-Gate AG

     Unternehmen:               Bio-Gate AG
     ISIN:                      DE000BGAG981

     Anlass der Studie:         Aufnahme der Coverage, Basisstudie
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      27.07.2026
     Kursziel:                  EUR 6,78 - 8,30
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monate
     Letzte Ratingänderung:     Keine
     Analyst:                   Dr. Roger Becker

Schutzschild "Silber" - am Ursprung der Infektion; Kapitalerhöhung
beschlossen

Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981, Freiverkehr, BIG1 GY) ist mit ihrer
innovativen Technologie in den Bereichen Gesundheit und Hygiene weltweit
führend. Das Nürnberger Health-Technology-Unternehmen ist auf die
silberbasierte Oberflächenveredlung für Medizinprodukte spezialisiert. Im
Zentrum steht die proprietäre HyProtect-Technologie: eine ultradünne
Plasmabeschichtung, die auf Implantat-Oberflächen antimikrobiell wirkt, ohne
dabei zellschädigend zu sein, während MicroSilverBG, ein hochreines,
mikroporöses Präparat, in den Bereichen Hautkosmetik, Wundpflege, bei
Veterinärprodukten oder in der Industrie Anwendung findet. Beide
Technologien adressieren stark wachsende Zielmärkte - sowohl in der
Humanmedizin, aufgrund des demografischen Wandels (orthopädische
Implantate), als auch in der Veterinärmedizin. Langjährige Kooperationen mit
weltweit führenden Medizinprodukte-Herstellern sowie aufwändige
regulatorische Zertifizierungen schaffen substanzielle
Markteintrittsbarrieren.

Unser risiko-adjustiertes Bewertungsmodell resultiert in einem Fairen Wert
im Korridor von EUR 6,78 - 8,30 (pro forma nach Kapitalmaßnahmen) und führt zu
unserem Rating "Kaufen".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=b23b0ccd5c945a4311f606c59c03d4db

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier
downloaden:

https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i

Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Dr. Roger Becker, CEFA
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 7191 838-46
Email: roger.becker@bankm.de

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News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=016c5aff-89a3-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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