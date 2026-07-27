Palo Alto: Warum mir 380 Dollar Kursziel zu wenig hilft

Was bewegt die Aktie?

Palo Alto rückt durch eine bullische Neueinschätzung stärker in den Fokus. Das Unternehmen gilt im Cybersecurity-Sektor als bevorzugter Wert, das Kursziel steigt auf 380 Dollar.

Die Begründung ist nachvollziehbar. Palo Alto bündelt mehrere Sicherheitslösungen auf einer Plattform. Genau diese Konsolidierung fragen viele Kunden nach. Dazu kommt eine starke Position im Bereich KI-Sicherheit.

Palo Alto kann bis 2028 eine Free-Cashflow-Marge von rund 40 Prozent erreichen. Das wäre ein sehr starker Wert. Die Übernahme von Embrace passt strategisch in den Bereich Real User Monitoring. Je mehr KI-Agenten in Unternehmensprozesse einziehen, desto wichtiger werden solche Kontroll- und Sicherheitsfunktionen.

Auch andere Kursziele liegen hoch. Mehrere Ziele reichen von 400 bis 425 Dollar. Damit bleibt Potenzial über den letzten Hochs.

Martins Einschätzung

Die Qualität von Palo Alto steht außer Frage. Die Bewertung bleibt der Haken. Bei einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 82,5 und einem PEG-Ratio von 5,4 passt das Chance-Risiko-Verhältnis aktuell nicht. Ein Einstieg zwischen 250 und 280 Dollar wäre deutlich attraktiver als im Bereich von 320 Dollar.