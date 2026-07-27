Polizei erschießt mutmaßlichen Amokfahrer in Berlin

Berlin, 26. Jul (Reuters) - Die ⁠Berliner Polizei hat den mutmaßlichen Täter der Amokfahrt nahe der Christopher-Street-Day-Parade erschossen. Der als Islamist polizeibekannte Mann sei am Sonntag gegen 18.00 Uhr in einer Kleingartenanlage im Stadtteil Spandau ausfindig gemacht worden, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Er sei mit einer Stichwaffe auf die Beamten zugerannt, woraufhin diese das Feuer eröffnet hätten. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche der Feuerwehr sei der 21-Jährige noch am Tatort gestorben. Ein Sprecher der Bundesanwaltschaft bestätigte den Tod des Mannes. Nach ihm war mit Hochdruck gefahndet worden. Bei der Amokfahrt am ‌Samstagabend im Berliner Tiergarten war eine Frau getötet und 29 Menschen teils schwer verletzt worden. Die Bundesregierung geht von einem islamistischen Anschlag aus.

Die Behörden stehen nach der Tat in der Kritik, weil im Vorfeld keine Hinweise erkannt wurden. Der mutmaßliche Täter - ein in Berlin geborener deutscher Staatsbürger mit libanesischen Wurzeln - war Sicherheitskreisen ⁠zufolge als Sympathisant der ⁠Extremisten-Miliz Islamischer Staat bekannt und wurde als "Gefährder" geführt. Wegen der Vorbereitung einer staatsgefährdenden Gewalttat war er zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Diese wurde jedoch zur Bewährung ausgesetzt und der Täter im Mai aus der Haft entlassen.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt kritisierte diese Entscheidung. "Das wird ein Teil der Aufarbeitung sein, ob man hier in der Tat mit Bewährungsstrafen arbeiten kann", sagte der CSU-Politiker im ZDF. Bei dem Strafregister sei das nicht der richtige Weg. Gefährder müssten unter Beobachtung und Kontrolle stehen. "Es geht schlichtweg darum, dass man auch die Bewegungsfreiheit einschränken kann von diesen Personen." Wenn sie deutsche Staatsbürger seien, könnten sie nach den Haftstrafen im Land bleiben. "Falls sie keine deutschen Staatsbürger sind, ‌muss darauf hingewirkt werden, dass die Abschiebung stattfindet", forderte der Innenminister.

Er wies allerdings den Vorwurf zurück, dass ‌die Gefahr durch Islamisten unterschätzt werde. "Sie ist sehr genau im Blick ... der Behörden", sagte Dobrindt in der ARD. Man schaue auf Rechts- und Linksextremisten sowie Islamisten in gleicher Weise. "Gegen alles muss man gleichermaßen ankämpfen."

FORDERUNGEN NACH SCHÄRFEREN GESETZEN

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), der den Ort des Anschlags besuchte und zusammen mit Dobrindt Blumen niederlegte, sprach von einer "verachtenswerten Tat". Er würdigte das schnelle Eingreifen ⁠der Sicherheitskräfte, wodurch noch Schlimmeres verhindert worden sei. Merz deutete an, Konsequenzen aus der Tat ziehen zu wollen, nannte aber noch keine Details.

Aus dem gesamten politischen Spektrum wurden ‌Forderungen nach schärferen Gesetzen und einem konsequenteren Vorgehen gegen den radikalen Islam laut. "Dieser furchtbare ⁠Anschlag auf unsere freiheitliche Lebensweise, aber auch andere tödliche Attacken der letzten Zeit müssen jetzt Anlass sein, den Kampf gegen den Islamismus noch einmal zu intensivieren", sagte Vize-Fraktionschef Günter Krings der Nachrichtenagentur Reuters. Bundestags-Vizepräsident Omid Nouripour von den Grünen schrieb auf X: "Wir müssen zusammenstehen gegen jede Art von Hass. Auch gegen den mörderischen Islamismus." Die AfD sprach von einem sicherheitspolitischen Totalversagen. "Wenn ein polizeibekannter islamistischer Gefährder eine solche Tat begehen konnte, muss lückenlos aufgearbeitet ‌werden, weshalb er sich überhaupt noch frei bewegen konnte", sagte AfD-Innenpolitiker Martin Hess.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft ⁠forderte weitergehende Befugnisse wie den Zugriff auf Dateien auf Computern, Smartphones ⁠und Tablets. Die Sicherheitsbehörden hätten solche Befugnisse vor allem zur Ermittlung, also nach einer Tat, aber nur teilweise zur Gefahrenabwehr, also vor einer Tat, sagte der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft, Heiko Teggatz, der "Augsburger Allgemeinen". Auch eine verstärkte Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen sei nötig. Im Moment fehlten den Ermittlungsbehörden schlicht die Werkzeuge, um solche Anschläge vorher aufzudecken. "Das Problem ist: Der Datenschutz steht in Deutschland vor dem Opferschutz." Hier sei die Politik gefragt.

REGENBOGENFAHNEN AM BRANDENBURGER TOR

Hunderttausende hatten am Samstag in Berlin den CSD gefeiert, eine der größten LGBTQ-Pride-Veranstaltungen Europas. Nach dem Vorfall brachen die Organisatoren die Veranstaltung ab, auch die für Sonntag geplanten Events fielen aus. Mehrere Tausend Menschen versammelten sich am Sonntag jedoch am Brandenburger Tor, um gemeinsam zu trauern. Sie schwenkten Regenbogenfahnen und legten Blumen nieder, auch am Ort der Tat im Berliner Tiergarten. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ordnete an, dass die Flaggen am Parlament am Sonntag auf Halbmast gesetzt werden.

Beileidsbekundungen gab es von vielen Seiten. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der ⁠Leyen schrieb auf dem Kurznachrichtendienst X, der CSD stehe für Freiheit, Würde und Gleichberechtigung. "Jeder Mensch soll ohne Angst leben, lieben und für seine Rechte einstehen können."

(Bericht von Andreas Rinke, Markus Wacket, Kirsti Knolle, Reuters TV, geschrieben von Sabine Wollrab, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte)