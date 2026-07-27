Reiseverband: Sehen trotz Waldbränden keine Änderung im Buchungsverhalten

Berlin, 27. ⁠Jul (Reuters) - Die verheerenden Waldbrände in Frankreich und Spanien führen der deutschen Reisebranche zufolge bisher nicht zu Umbuchungen in großem Stil. "Wir sehen aktuell keine Änderung des Buchungsverhaltens", sagte ‌eine Sprecherin des Deutschen Reiseverbandes (DRV) am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. Die in diesem Sommer beliebtesten Flug-Pauschalreiseziele seien die ⁠Türkei, Spanien ⁠und Griechenland. "Darüber hinaus erfreuen sich auch in diesem Jahr wieder Kreuzfahrten einer besonderen Beliebtheit", sagte die Sprecherin.

Im Südwesten Frankreichs versucht die Feuerwehr unter Hochdruck, die Waldbrände bei Bordeaux unter Kontrolle zu bringen. Die ganze ‌Nacht auf Montag hindurch kämpften die ‌Einsatzkräfte gegen das Flammenmeer. "Das ist ein so großer Brand, wie man ihn noch nie gesehen hat", sagte der Bürgermeister ⁠des Vororts Cestas, Jerome Steffe. Aus dem Gebiet mussten ‌bereits Tausende Menschen in Sicherheit ⁠gebracht werden, darunter zahlreiche Touristen, die dort ihren Urlaub verbringen wollten.

Die Brände waren vergangene Woche an der nur wenige Kilometer entfernten Atlantikküste ausgebrochen. Aber ‌auch in anderen Gegenden ⁠Frankreichs tobten Brände, begünstigt durch ⁠Winde und extreme Trockenheit infolge von Hitzewellen. Im Laufe der Woche werden in Bordeaux erneut Temperaturen von bis zu 37 Grad erwartet. Insgesamt mussten in Frankreich etwa 220.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Ähnlich dramatisch ist die Situation in Teilen Spaniens. Dort brachten die Behörden mehr als 75.000 Menschen vor Bränden ⁠in Sicherheit.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Ralf Banser - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)