Riskiert Nvidia $600 Milliarden für den KI-Boom?

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Die Wall Street startet mit deutlichen Kursgewinnen in die Woche. Ausschlaggebend ist vor allem der kräftige Rückgang des Ölpreises, nachdem die USA und Iran offenbar eine informelle Feuerpause einhalten und neue diplomatische Gespräche ausloten. Berichten zufolge verzichtete das Weiße Haus erstmals seit zwei Wochen auf weitere Luftangriffe, während Iran im Gegenzug auf neue Attacken verzichten will. Mindestens ebenso wichtig für die Märkte ist jedoch Nvidia: Laut Wall Street Journal verhandelt der Konzern über eine Finanzgarantie von bis zu 250 Milliarden US-Dollar für das geplante OpenAI-Rechenzentrum in Ohio und könnte zusätzlich die Finanzierung von KI-Chips im Wert von weiteren 350 Milliarden US-Dollar übernehmen – ein Engagement von insgesamt bis zu 600 Milliarden US-Dollar. Für Optimisten wäre dies ein Beleg dafür, dass Nvidia alles daran setzt, den Boom bei KI-Rechenzentren abzusichern. Kritiker sehen darin dagegen den bislang deutlichsten Beweis für eine immer stärkere gegenseitige Finanzierung innerhalb der KI-Branche und warnen vor einer ungesunden Dynamik. Gleichzeitig appelliert Nvidia an Washington, offene KI-Modelle nicht pauschal zu regulieren, während OpenAI und Anthropic laut Medienberichten strengere Beschränkungen für chinesische Open-Source-Modelle fordern. In den Fokus rückt zudem eine ereignisreiche Woche mit der Fed-Entscheidung, den Inflations- und Wachstumsdaten sowie den Quartalszahlen von Microsoft, Meta, Apple und Amazon.



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