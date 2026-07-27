Sachsen-Anhalts Ministerpräsident fordert Ende der CDU-Personaldebatten im Bund

Berlin, 27. ⁠Jul (Reuters) - Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze, fordert ein Ende der Personaldebatten in der Union auf Bundesebene. Wegen der bundespolitischen Themen sei es "schwer oder unmöglich", im Landtagswahlkampf auch Landesthemen anzusprechen, sagte ‌der CDU-Politiker am Montag im Deutschlandfunk mit Blick auf die Wahl in Sachsen-Anhalt am 6. September. "Es ist wirklich fast unmöglich, ⁠sich ⁠dann am Wahlkampfstand auf Landesthemen zu konzentrieren." Er forderte, dass die Personalrochaden deshalb am Montag final abgeschlossen werden müssten.

Am Mittag will Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz nach den Gremiensitzungen seiner Partei eine neue CDU-Generalsekretärin vorstellen. Vergangene Woche fiel die ‌Entscheidung, dass Kanzleramtschef Thorsten Frei Nachfolger des ‌zurückgetretenen Jens Spahn an der Spitze der CDU/CSU-Bundestagsfraktion werden soll. Die bisherige Gesundheitsministerin Nina Warken soll Kanzleramtschefin werden, der bisherige CDU-Generalsekretär Carsten ⁠Linnemann ihr Nachfolger. Am Sonntag wählte Merz dann den bisherigen ‌parlamentarischen Geschäftsführer Steffen Bilger als ⁠neuen Verkehrsminister aus. Die Entlassung des bisherigen Verkehrsministers Patrick Schnieder hatte erhebliche Kritik innerhalb der CDU ausgelöst. Ministerpräsident Schulze nahm Merz wie schon CSU-Chef Markus Söder jedoch ‌in Schutz und verwies darauf, ⁠dass der vom Kanzler ausgesuchte ⁠Kandidat erst zusagte und dann einen Rückzieher machte. "Das ist sicherlich alles sehr unglücklich verlaufen."

In Sachsen-Anhalt liegt die AfD laut einer Insa-Umfrage bei 41 Prozent. Die regierende CDU kommt auf 24, die Linke auf 14 und die SPD auf fünf Prozent. Die Grünen, das BSW und die FDP würden laut dieser Umfrage jeweils bei vier Prozent liegen.

(Bericht von ⁠Andreas Rinke; redigiert von ..... Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)