Mehrere Tote in Ukraine und Russland bei gegenseitigen Angriffen

27. Jul (Reuters) - ⁠Die Ukraine und Russland setzen ihre gegenseitigen Angriffe fort. In der südukrainischen Region Mykolajiw wurde ein 48-Jähriger am Montagmorgen bei einem russischen Drohnenangriff auf Hafenanlagen getötet, wie lokale Behörden mitteilten. Außerdem seien drei zivil genutzte Schiffe beschädigt worden. In der ‌südrussischen Stadt Rostow am Don wiederum wurden nach Angaben der dortigen Behörden in der Nacht fünf Menschen bei einem ukrainischen Drohnenangriff getötet, darunter ein Kind. ⁠Wohnblocks, Lagerhäuser ⁠und eine Obdachlosenunterkunft seien beschädigt worden. In der Hafenstadt Taganrog am Asowschen Meer sei außerdem eine nicht näher bezeichnete Produktionsstätte beschädigt worden. Insgesamt habe die Flugabwehr rund 50 Drohnen über der Region Rostow abgeschossen. Die Angaben ließen sich unabhängig nicht überprüfen.

Russland und die Ukraine haben ihre Angriffe im und um ‌das Schwarze Meer sowie das Asowsche Meer in ‌den vergangenen Wochen verstärkt. Die Ukraine greift zudem seit geraumer Zeit verstärkt Ziele teils tief im russischen Landesinneren an. Sie hat dabei vor allem die Ölinfrastruktur im ⁠Visier. Sie will damit eine der wichtigsten Einnahmequellen der Führung in Moskau zur ‌Finanzierung des seit mehr als vier Jahren ⁠tobenden Angriffskriegs gegen die Ukraine eindämmen. Gleichzeitig haben die Angriffe zu Treibstoffengpässen in Teilen Russlands geführt, wodurch auch die russische Bevölkerung den Krieg unmittelbarer zu spüren bekommt.

SELENSKYJ AM DIENSTAG ZU BESUCH BEI TRUMP

Die internationalen ‌Friedensbemühungen kommen unterdessen weiterhin nicht nennenswert ⁠voran. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte im Vorfeld ⁠eines für Dienstag geplanten Treffens zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump in Washington, Moskau lägen keine konkreten Informationen hinsichtlich angeblicher neuer Vorschläge für eine friedliche Lösung vor. Entsprechende Medienberichte seien bislang nichts anderes als Spekulation. Peskow lehnte es zugleich ab, sich zu einer Behauptung von Selenskyj zu äußern, wonach Moskau Vorbereitungen treffe, um 30.000 nordkoreanische Soldaten in der russischen Region Woronesch zu empfangen.

(Bericht von Anna Pruchnicka, Jekaterīna Golubkova, ⁠Dmitry Antonov, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)