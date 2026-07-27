Union Pacific Corp. - Valider Ausbruch: erstmals über 300 USD
HSBC · Uhr
Thema: Infrastruktur
Valider Ausbruch: erstmals über 300 USD
Anfang Juli hatten wir kurz hintereinander den charttechnischen Fokus auf die Union Pacific-Aktie gelegt (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 2. und 6. Juli). Vollkommen zu Recht, denn die damals diskutierte doppelte Dreiecksformation entfaltet mehr und mehr ihre Wirkung. Während das zuerst komplettierte, symmetrische Dreieck auf neue Allzeithochs jenseits der alten Rekordstände bei 278,94/279,70 USD hoffen ließ, sorgt der Vorstoß in „uncharted territory“ inzwischen für ein zweites Dreiecksmuster. Schließlich bildet die Kursentwicklung der letzten Jahre ein aufsteigendes Dreieck (siehe Chart). Begleitet wird der beschriebene Ausbruch von mutmachenden Indikatoren. Beispielsweise sind die Trendfolger MACD und Relative Stärke (Levy) jeweils freundlich zu interpretieren. Per Saldo dürfte der zugrunde liegende Basisaufwärtstrend wieder Fahrt aufnehmen. Abgeleitet aus dem kleineren der beiden Dreiecke ergibt sich ein Kursziel von rund 340 USD. Dieses Anlaufziel harmoniert sehr gut mit dem 161,8%-Fibonacci-Projektion der gesamten Korrekturbewegung des Jahres 2022 (337,80 USD). Aus dem aufsteigenden Dreieck ergibt sich langfristig sogar ein Anschlusspotenzial bis rund 375 USD. Der Stopp auf der Unterseite kann dagegen auf die o. g. Ausbruchsmarken nachgezogen werden.
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Anfang Juli hatten wir kurz hintereinander den charttechnischen Fokus auf die Union Pacific-Aktie gelegt (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 2. und 6. Juli). Vollkommen zu Recht, denn die damals diskutierte doppelte Dreiecksformation entfaltet mehr und mehr ihre Wirkung. Während das zuerst komplettierte, symmetrische Dreieck auf neue Allzeithochs jenseits der alten Rekordstände bei 278,94/279,70 USD hoffen ließ, sorgt der Vorstoß in „uncharted territory“ inzwischen für ein zweites Dreiecksmuster. Schließlich bildet die Kursentwicklung der letzten Jahre ein aufsteigendes Dreieck (siehe Chart). Begleitet wird der beschriebene Ausbruch von mutmachenden Indikatoren. Beispielsweise sind die Trendfolger MACD und Relative Stärke (Levy) jeweils freundlich zu interpretieren. Per Saldo dürfte der zugrunde liegende Basisaufwärtstrend wieder Fahrt aufnehmen. Abgeleitet aus dem kleineren der beiden Dreiecke ergibt sich ein Kursziel von rund 340 USD. Dieses Anlaufziel harmoniert sehr gut mit dem 161,8%-Fibonacci-Projektion der gesamten Korrekturbewegung des Jahres 2022 (337,80 USD). Aus dem aufsteigenden Dreieck ergibt sich langfristig sogar ein Anschlusspotenzial bis rund 375 USD. Der Stopp auf der Unterseite kann dagegen auf die o. g. Ausbruchsmarken nachgezogen werden.
Union Pacific Corp. (Monthly)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Union Pacific Corp.
Quelle: LSEG, tradesignal²
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