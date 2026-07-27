von
HSBC Continental Europe S.A., Germany

Union Pacific Corp. - Valider Ausbruch: erstmals über 300 USD

HSBC · Uhr
Thema: Infrastruktur
Artikel teilen:
HSBC Daily Trading

Valider Ausbruch: erstmals über 300 USD

Anfang Juli hatten wir kurz hintereinander den charttechnischen Fokus auf die Union Pacific-Aktie gelegt (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 2. und 6. Juli). Vollkommen zu Recht, denn die damals diskutierte doppelte Dreiecksformation entfaltet mehr und mehr ihre Wirkung. Während das zuerst komplettierte, symmetrische Dreieck auf neue Allzeithochs jenseits der alten Rekordstände bei 278,94/279,70 USD hoffen ließ, sorgt der Vorstoß in „uncharted territory“ inzwischen für ein zweites Dreiecksmuster. Schließlich bildet die Kursentwicklung der letzten Jahre ein aufsteigendes Dreieck (siehe Chart). Begleitet wird der beschriebene Ausbruch von mutmachenden Indikatoren. Beispielsweise sind die Trendfolger MACD und Relative Stärke (Levy) jeweils freundlich zu interpretieren. Per Saldo dürfte der zugrunde liegende Basisaufwärtstrend wieder Fahrt aufnehmen. Abgeleitet aus dem kleineren der beiden Dreiecke ergibt sich ein Kursziel von rund 340 USD. Dieses Anlaufziel harmoniert sehr gut mit dem 161,8%-Fibonacci-Projektion der gesamten Korrekturbewegung des Jahres 2022 (337,80 USD). Aus dem aufsteigenden Dreieck ergibt sich langfristig sogar ein Anschlusspotenzial bis rund 375 USD. Der Stopp auf der Unterseite kann dagegen auf die o. g. Ausbruchsmarken nachgezogen werden.

Union Pacific Corp. (Monthly)

Chart Union Pacific Corp.
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Union Pacific Corp.

Chart Union Pacific Corp.
Quelle: LSEG, tradesignal²



Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?


Kostenlos abonnieren



Wichtige Hinweise
Werbehinweise

HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de

2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Union Pacific

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Chartzeit Marktbericht 26.07.2026
Öl, Zinsen, Quartalszahlen: Diese Woche brachte die Märkte ins Wankengestern, 17:58 Uhr · onvista
Aktien, Gold und Krypto
Was ich nach dem chaotischen ersten Halbjahr erwarte24. Juli · onvista
Trotzdem günstiger als Großkonzerne
Comeback der Kleinwerte: Welche Chancen der Trend bietet23. Juli · The Market
Alle Plus-Analysen