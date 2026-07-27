Verbände: Bilger soll als Verkehrsminister Bahn und Infrastruktur fitter machen

Berlin, 27. Jul (Reuters) - ⁠Der designierte Bundesverkehrsminister Steffen Bilger muss nach Einschätzung von Verbänden vor allem die Infrastrukturinvestitionen anschieben und die Sanierung der Deutschen Bahn zur Chefsache machen. Der 47-jährige CDU-Politiker verfüge über langjährige Erfahrung und große Kompetenz in der Verkehrspolitik, erklärte der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) am Montag. "Bilger kennt die Probleme unserer Infrastruktur und kann zügig anpacken - darum ‌geht es jetzt." Unabhängig von der Personalfrage sei ein Politikwechsel nötig, um hier strukturelle Probleme anzugehen. "Trotz Sondervermögens kommen zu wenig Mittel in der Infrastruktur an", mahnte der stellvertretende HDB-Hauptgeschäftsführer René Hagemann.

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) erklärte, ⁠Bilger stehe vor ⁠riesigen Aufgaben. "Vor allem die Bahn muss wieder zuverlässig werden." Millionen von Menschen litten täglich unter Verspätungen und Ausfällen. "Die Sanierungen müssen mit Hochdruck fortgesetzt werden und Elektrifizierung und Ausbau des Netzes endlich weitergehen", sagte die Bundesvorsitzende des gemeinnützigen Umweltverbandes, Christiane Rohleder.

GREENPEACE GEGEN NEUE AUTOBAHNEN - ZUGVERKEHR STÄRKEN

"Auch Autofahrende müssen von Sperrungen entlastet werden, indem der Bund marode Brücken und Straßen zügig saniert." Geld in neue Autobahnen zu versenken, sei dagegen ein ‌Fehler. "In einer Zeit, in der zu wenig Geld für die Sanierung ‌bereitgestellt wird, braucht es einiges Rückgrat, sich gegen die Lobbygruppen für immer mehr Autobahnen und mehr Spuren einzusetzen", sagte die VCD-Chefin. Auch der Bau von Radwegen müsse stärker gefördert werden - "das rettet Leben und entlastet die Straßen".

Greenpeace forderte einen Kurswechsel ⁠der Verkehrspolitik und nicht nur eine neue Person an der Spitze des Ministeriums. Mit neuen Autobahnen gebe ‌die Regierung von Kanzler Friedrich Merz "weiter Vollgas in Richtung klimapolitischer ⁠Abgrund", erklärte der geschäftsführende Vorstand von Greenpeace Deutschland, Martin Kaiser. Jede zusätzliche oder nicht reduzierte Tonne CO2 erhöhe nicht nur die Zahl der Hitzetoten, sondern zerstöre sofort wieder mit Steuergeldern aufgebaute Infrastruktur. "Aufgeweichte Straßenbeläge und Weichen oder überschießende Kanalisationen zeigen, dass wir bereits jetzt den klimabedingten Herausforderungen ‌nicht gewachsen sind."

MERZ: BILGER SOLL PRIVATES KAPITAL MOBILISIEREN

Priorität müssten neben ⁠der Elektrifizierung von Mobilität vor allem Erhalt, ⁠Ausbau und Verlässlichkeit der Bahn haben. "Mit einem Tempolimit könnte der zukünftige Verkehrsminister Steffen Bilger zudem gleich zu Beginn viele Leben retten, die notwendigen CO2-Reduktionen im Verkehrssektor erreichen und zeigen, dass er mehr Mut hat als Patrick Schnieder", so Greenpeace-Vorstand Kaiser.

Der bisherige Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Bilger soll Nachfolger von Schnieder werden. "Ich möchte, dass er im Bundesverkehrsministerium jetzt die Chancen nutzt, die das Investitionsprogramm aus unserem Sondervermögen bietet", sagte Bundeskanzler Friedrich Merz am Montag zu der Personalie. Dazu gehöre, privates Kapital zu mobilisieren, um die Modernisierung der Infrastruktur zu finanzieren. "Dazu gehört auch, dass wir schneller und besser werden beim Thema Aufbruch in ⁠Deutschland, bis hin zum Thema Kreditfähigkeit der Autobahn-Gesellschaft", betonte der Kanzler.

(Bericht von Klaus Lauer und Andreas Rinke, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)