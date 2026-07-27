Telekomkonzern

Vodafone im Aufwind - Deutschland-Geschäft wächst wieder

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: Infrastruktur
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(Reuters) - Die Fusion des britischen Geschäfts mit Three UK und ein Zukauf in Afrika geben dem Telekomkonzern Vodafone Rückenwind. Zudem wuchs die wichtige ‌Deutschland-Tochter nach einem Durchhänger im vorangegangenen Quartal wieder. "Wir sind gut in das Geschäftsjahr gestartet", sagte ⁠Vodafone-Chefin Margherita ⁠Della Valle am Montag. Sie rechne daher mit einem Gesamtjahresergebnis am oberen Ende der angepeilten Spanne. Die in Frankfurt notierten Aktien legen daraufhin im Frühhandel um rund drei Prozent ‌zu.

Der britische Konzern steigerte die ‌Serviceumsätze im abgelaufenen Quartal um knapp zehn Prozent auf 8,63 Milliarden Euro. In Deutschland legten sie rund ⁠zwei Prozent auf 2,74 Milliarden Euro zu. Der ‌operative Konzerngewinn erhöhte sich ⁠um 6,7 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro. Für das Geschäftsjahr 2026/2027 stellte Vodafone ein Betriebsergebnis von 13 bis 13,3 Milliarden Euro ‌und einen Free ⁠Cashflow von 2,6 bis ⁠2,9 Milliarden Euro in Aussicht. Darin enthalten seien Effekte durch die Mehrheitsübernahme an Safaricom, erläuterte Della Valle.

Ihr Unternehmen hatte die Beteiligung an dem afrikanischen Mobilfunker für 1,6 Milliarden Dollar auf etwa 55 Prozent aufgestockt.

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