Vor Fed-Entscheid: Wie stark beeinflusst der Leitzins die Börse wirklich? - ntv Zertifikate 24.07.26

In der kommenden Woche entscheidet die US-#Notenbank erneut über den Leitzins. Nach dem Rückgang der Inflation rechnen die meisten Experten damit, dass die #Zinsen unverändert bleiben. Doch welchen Einfluss hat der Leitzins wirklich auf den Aktienmarkt? Wie reagiert die Börse tatsächlich auf Fed-Entscheide? Darüber spricht Raimund Brichta mit Annchristin Jahnel von #HSBC.





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