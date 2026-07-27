VW-Tochter Porsche baut weitere 5.000 Stellen ab
dpa-AFX · Uhr
Thema: E-MobilitätLuxusgüter
STUTTGART (dpa-AFX) - Der Sportwagenbauer Porsche baut in der Region Stuttgart weitere 5.000 Stellen ab. Die Beschäftigungssicherung wird im Gegenzug bis Ende 2035 verlängert, wie Unternehmen und Gesamtbetriebsrat mitteilten./jwe/DP/men
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