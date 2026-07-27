Waldbrände vor Bordeaux - Evakuierungen in Urlaubsgebieten

Bordeaux, ⁠27. Jul (Reuters) - Im Südwesten Frankreichs versucht die Feuerwehr unter Hochdruck, die Waldbrände bei Bordeaux unter Kontrolle zu bringen. Die ganze Nacht auf Montag hindurch ‌kämpften die Einsatzkräfte gegen das Flammenmeer. "Das ist ein so großer Brand, wie man ihn noch nie ⁠gesehen ⁠hat", sagte der Bürgermeister des Vororts Cestas, Jerome Steffe. Aus dem Gebiet mussten bereits Tausende Menschen in Sicherheit gebracht werden, darunter zahlreiche Touristen, die dort ihren Urlaub verbringen wollten. Im ‌Laufe des Tages sollte sich ‌auch das Kabinett mit der Lage befassen.

Die Brände waren vergangene Woche an der nur wenige Kilometer ⁠entfernten Atlantikküste ausgebrochen. Aber auch in anderen Gegenden ‌Frankreichs tobten Brände, begünstigt ⁠durch Winde und extreme Trockenheit infolge von Hitzewellen. Im Laufe der Woche werden in Bordeaux erneut Temperaturen von bis zu 37 ‌Grad erwartet. Insgesamt ⁠mussten in Frankreich etwa 220.000 ⁠Menschen in Sicherheit gebracht werden. Ähnlich dramatisch ist die Situation in Teilen Spaniens. Dort brachten die Behörden mehr als 75.000 Menschen vor Bränden in Sicherheit.

(Bericht von Sudip Kar-Gupta, Manuel Ausloos, Elizabeth Howcroft, Yves Hermann, geschrieben von Christian Rüttger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)