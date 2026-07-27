Zeta Global: Warum 50 Prozent Wachstum mehr wert ist

Was bewegt die Aktie?

Zeta Global notiert bei rund 19,13 Dollar und ist von den letzten Hochs zurückgekommen. Die Aktie bewegt sich seitwärts, hält aber vorerst eine wichtige Trendlinie im Aufwärtskanal.

Fundamental fällt die Bewertung auf. Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei 19,6 und damit deutlich unter dem Fünfjahresschnitt von rund 29. Das PEG-Ratio liegt bei 0,6. Ein so niedriger Wert passt zu einem Unternehmen, das stark wächst und profitabler wird.

Die Zahlen stützen diese Sicht. Im ersten Quartal stieg der Umsatz um 50 Prozent auf 396 Millionen Dollar. Der Konsens lag bei 370 Millionen Dollar. Zeta hob die Jahresprognose erneut an und erwartet nun 36 bis 37 Prozent Umsatzwachstum auf 1,78 bis 1,79 Milliarden Dollar.

Wichtig ist auch der Profitabilitätsschritt. Zeta stellt erstmals ein positives GAAP-Nettoergebnis in Aussicht. Die bereinigte Ebitda-Marge soll rund 22 Prozent erreichen. Der freie Cashflow soll weiter steigen. Bis 2028 peilt das Unternehmen mehr als zwei Milliarden Dollar Umsatz an.

Charttechnik

Das realistische nächste Ziel liegt im Bereich von 31 bis 34 Dollar. Vorher kann der Bereich von 23 bis 25 Dollar Widerstand bieten. Unter 17,70 Dollar würde sich das Bild deutlich verschlechtern.

Martins Einschätzung

Shortseller-Berichte belasten das Sentiment, ändern aber nicht die starken Wachstumsdaten. Zeta baut mit Athena eine KI-Infrastrukturplattform im Werbebereich auf und arbeitet mit Snowflake, Palantir und OpenAI zusammen. Die Aktie hat mehr verdient als ein 19er Kurs/Gewinn-Verhältnis.