AKTIE IM FOKUS: Mercedes-Benz legen zu - 'Quartalszahlen gut genug'
dpa-AFX · Uhr
Thema: E-Mobilität
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Quartalszahlen von Mercedes-Benz dürften den Papieren des Autobauers am Dienstag Schwung verleihen.
Vorbörslich auf Tradegate ging es um 2,2 Prozent hoch auf 46,33 Euro im Vergleich mit dem Xetra-Schluss. Damit nehmen sie ihr Juli-Hoch ins Visier. Der Abwärtstrend seit Jahresbeginn bleibt derweil intakt.
Mercedes kappte nach einem schwachen Quartal zwar die Umsatzprognose, das Pkw-Margenziel steht aber.
Die Zahlen seien gut genug, um den Kurs anzutreiben, sagte ein Händler. Analyst Jose Asumendi von JPMorgan sprach gar von einem insgesamt starken Quartal der Stuttgarter./ajx/mis
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