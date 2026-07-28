AKTIE IM FOKUS: Mercedes-Benz legen zu - 'Quartalszahlen gut genug'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Quartalszahlen von Mercedes-Benz dürften den Papieren des Autobauers am Dienstag Schwung verleihen.

Vorbörslich auf Tradegate ging es um 2,2 Prozent hoch auf 46,33 Euro im Vergleich mit dem Xetra-Schluss. Damit nehmen sie ihr Juli-Hoch ins Visier. Der Abwärtstrend seit Jahresbeginn bleibt derweil intakt.

Mercedes kappte nach einem schwachen Quartal zwar die Umsatzprognose, das Pkw-Margenziel steht aber.

Die Zahlen seien gut genug, um den Kurs anzutreiben, sagte ein Händler. Analyst Jose Asumendi von JPMorgan sprach gar von einem insgesamt starken Quartal der Stuttgarter./ajx/mis