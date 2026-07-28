AKTIE IM FOKUS: SAP setzen Rally fort - plus 23% in drei Handelstagen

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von SAP haben ihren jüngsten Erfolgskurs am Dienstag nahtlos fortgesetzt. Am Nachmittag stiegen die Papiere des Softwarekonzerns auf den höchsten Stand seit sieben Wochen und notierten zuletzt 4,5 Prozent im Plus bei 158,02 Euro an der Spitze des Dax . Damit bauten sie ihre Gewinnsträhne seit vergangenen Donnerstag auf rund 23 Prozent aus.

Die Walldorfer hatten am Donnerstagabend nach Börsenschluss unerwartet gute Quartalszahlen vorgelegt. Besonders gut kam bei den Anlegern der kurzfristige Vertragsbestand bei Mietsoftware (Cloud) an, der die Analystenerwartungen übertroffen hatte. Zuvor waren die SAP-Titel noch auf das tiefste Niveau seit November 2023 abgesackt.

Laut dem Analysten Oliver Frey von der Privatbank Metzler kann das zweite Quartal die zuletzt bei SAP und im Sektor spürbaren Bedenken rund um das Trendthema Künstliche Intelligenz etwas mildern. Charles Brennan vom Investmenthaus Jefferies sieht die zuletzt verzeichnete Zurückhaltung der Investoren mittlerweile sogar als widerlegt./edh/he

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