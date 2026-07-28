Aktien New York: Anleger setzen auf Dow-Werte - Nasdaq bleibt im Kursrutsch

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Nasdaq-Börse entkommt auch am Dienstag nicht den jüngsten Turbulenzen im Chipsektor. Während der stärker mit Standardwerten bestückte Wall-Street-Index Dow Jones Industrial mit einem freundlichen Auftakt auf den dritten positiven Handelstag in Folge zusteuert, treiben KI-Profiteure den Anlegern immer mehr die Sorgenfalten auf die Stirn.

Der Dow kam im frühen Handel mit 52.543 Punkten auf ein Plus von 0,6 Prozent. Der breit aufgestellte S&P 500 konnte ihm mit einem Abschlag von 0,2 Prozent auf 7.395 Zähler nicht folgen. Vor allem aber sackte der Nasdaq 100 nochmals um 1,7 Prozent auf 27.563 Punkte ab. Damit bahnt sich bei dem technologielastigen Leitindex der fünfte schwache Handelstag an. Bedenken, dass sich immense Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) letztlich nicht rechnen, paaren sich neuerdings mit Sorgen vor Konkurrenz aus China.

Unter den Dow-Werten profitierten einige von ihren Zahlenvorlagen, bevor in den kommenden Tagen die Schwergewichte Microsoft , Meta , Amazon und Apple den Fokus wieder auf den Technologiesektor richten. Auch mit Blick auf den Iran-Krieg sind Anleger zunehmend zuversichtlicher, dass Washington und Teheran wieder Verhandlungen über eine Lösung aufnehmen könnten./tih/he

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