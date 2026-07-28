Aktien New York Schluss: Anleger setzen auf Dow-Werte - Nasdaq rutscht weiter ab

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Nasdaq-Börse ist auch am Dienstag nicht den jüngsten Turbulenzen im Chipsektor entkommen. Während der stärker auf Standardwerte ausgerichtete Dow Jones Industrial dank einiger guter Quartalsberichte den dritten positiven Handelstag in Folge verbuchte, treiben KI-Profiteure den Anlegern immer mehr die Sorgenfalten auf die Stirn. Am Mittwoch erwarten sie dann den nächsten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed.

Der Dow kam letztlich mit 52.747,32 Punkten auf ein Plus von 1,03 Prozent. Der breit aufgestellte S&P 500 gewann 0,21 Prozent auf 7.428,78 Zähler. Der Nasdaq 100 sackte allerdings nochmals ab, auch wenn er sein zwei Prozent hohes Spitzenminus auf 0,98 Prozent mehr als halbieren konnte. Mit dem Schlussstand von 27.763,14 Punkten vollendete der technologielastige Leitindex seinen fünften Handelstag im Minus.

Der Rückfall des Nasdaq 100 seit dem Rekordhoch ist mittlerweile auf gut zehn Prozent angewachsen. Börsianer sprechen bei diesem Umfang für gewöhnlich von einer Korrektur. Bedenken, dass sich immense Ausgaben für Künstliche Intelligenz (KI) letztlich nicht rechnen und die Bewertungen zwischenzeitlich ausgeufert waren, paaren sich neuerdings auch noch mit Sorgen um Konkurrenz aus China./tih/he

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