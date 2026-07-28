ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für UPS auf 115 Dollar - 'Neutral'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für UPS nach Zahlen von 118 auf 115 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aktie habe am Berichtstag trotz solider Resultate und einer angehobenen Prognose Schwäche gezeigt, schrieb Brian P. Ossenbeck in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies liege daran, dass die im Vorfeld bereits mit dem Aktienkurs gestiegenen Erwartungen nicht übertroffen worden seien. Er geht davon aus, dass das dritte Quartal für den Logistiker gemäßigter beginnt als vorher angenommen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:28 / EDT

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