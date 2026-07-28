ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für LVMH auf 645 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
Thema: Luxusgüter
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ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 650 auf 645 Euro gesenkt, die Einstufung gleichwohl auf "Buy" belassen. Der Luxushersteller habe ordentliche Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt, schrieb Zuzanna Pusz am Dienstag in einer Analyse. An der Wachstumsdebatte dürfte dies aber nichts ändern. Nach wie vor gefällt Pusz die Aktie, auch wenn das Tempo der Verbesserungen etwas langsamer sei als erwartet. Das Chance/Risiko-Verhältnis sei attraktiv./rob/ajx/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 22:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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