ASML Holding: Der 30-Prozent-Ausbauplan hinter dem anhaltenden Chip-Bedarf

Der Halbleiterausrüster ASML befindet sich weiterhin auf einem Wachstumspfad. Das margenstarke Service- und Softwaregeschäft lieferte dabei im 2. Quartal 2,8 Mrd. Euro, während für 2027 ein konzernweiter Ausbau der Maschinenproduktion um 30 % geplant ist.

Dynamik durch Künstliche Intelligenz und DRAM-Nachfrage

Am 15. Juli präsentierte der niederländische Ausrüster für die Halbleiterindustrie seine Ergebnisse für das zweite Quartal. Der Umsatz belief sich auf exakt 9,3 Mrd. Euro, während der Nettogewinn bei 2,9 Mrd. Euro lag. Damit übertraf das Unternehmen die eigenen Erwartungen. Die Bruttomarge erreichte 54 %, was ebenfalls über der geplanten Spanne lag. Von den abgesetzten 86 neuen Lithographie-Systemen entfielen allein 3,8 Mrd. Euro auf die fortschrittlichen EUV-Anlagen. Diese Systeme sind für die Belichtung kleinster Chipstrukturen erforderlich. Das Management unter CEO Christophe Fouquet verzeichnete dabei eine ausbalancierte Nachfrage, die sowohl von Herstellern von Logikchips als auch von Speicherchips getragen wird. Für Anleger verdeutlichen diese Werte eine verlässliche operative Umsetzung in einem kapitalintensiven Marktumfeld.

Hintergründe der spürbar angehobenen Jahresprognose

Das Management hob die Erwartungen für das Gesamtjahr 2026 merklich an. Anstatt der nach dem ersten Quartal in Aussicht gestellten 36 bis 40 Mrd. Euro rechnet der Vorstand nun mit einem Jahresumsatz von 43 bis 45 Mrd. Euro. Auch die Bruttomarge soll mit 54 bis 56 % spürbar höher ausfallen als die zuvor anvisierten 51 bis 53 %. Für das dritte Quartal 2026 wird ein Umsatz von 11 bis 12 Mrd. Euro erwartet. Diese Anpassungen nach oben stützen sich nicht auf kurzfristige Marktlaunen, sondern resultieren aus dem strukturellen und physischen Aufbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz. Chiphersteller schließen derzeit langfristige Verträge ab, um sich Produktionskapazitäten für die kommenden Jahre fest zu sichern. Da ASML der einzige Anbieter von High-NA-EUV-Maschinen ist, schlägt sich der Ausbau der Fertigungshallen bei den Foundry-Betreibern in direkter Form im Auftragsbuch der Niederländer nieder.

Das strategische Gewicht der Bestandspflege

Ein Segment, das häufig im Schatten der prominenten Maschinenverkäufe steht, ist das sogenannte Installed Base Management, welches im zweiten Quartal 2,8 Mrd. Euro zum Umsatz beisteuerte. Dieser Wert übertraf die Schätzungen der Experten um etwa 0,3 Mrd. Euro. Der Bereich umfasst laufende Serviceleistungen sowie zielgerichtete Software-Aktualisierungen für bereits installierte Anlagen. Für die Chip-Produzenten bietet dies den großen finanziellen Vorteil, dass sie die Ausbeute und Produktivität ihrer Fabriken durch reine Software erhöhen können, ohne die teuren Maschinen für längere Zeiten abschalten zu müssen. Für Investoren stellt diese Sparte einen verlässlichen Anker dar, da sie wiederkehrende, margenstarke Einnahmen generiert und den Konzern dadurch weniger anfällig für zyklische Schwankungen beim reinen Verkauf neuer Hardware macht

Langfristige Planungssicherheit und Produktionsausbau

Die Vorhersehbarkeit der anstehenden Lieferungen reicht nach Unternehmensangaben bereits weit in das Jahr 2028 hinein. Um diesen aufgestauten Bedarf abarbeiten zu können, plant der Konzern für 2027 eine Ausweitung seiner Produktionskapazitäten um 30 %. Dies betrifft sowohl die bewährten Low-NA-EUV-Anlagen, von denen derzeit etwa 65 Stück pro Jahr gefertigt werden können, als auch die etablierten DUV-Immersionsmaschinen mit einer aktuellen Basis von etwa 130 Systemen. Eine weitere Aufstockung um 30 % für 2028 wird derzeit intern intensiv geprüft. Aus geopolitischer Sicht zeigen die Marktdaten, dass etwaige Umsatzeinbußen durch verschärfte Exportbeschränkungen nach China derzeit durch den umfangreichen Fabrikaufbau von Kunden im Rest der Welt ausgeglichen werden. Diese Gesamtentwicklung verschiebt das operative Risiko in den kommenden Jahren von der reinen Nachfragegenerierung hin zur fehlerfreien Skalierung der konzerneigenen Lieferketten.

Produktidee: Discount-Zertifikat Classic auf ASML Holding N.V.

Eine attraktive Alternative zur Direktanlage in die Aktie sind Discount-Zertifikate. Anlegern steht eine Auswahl an entsprechenden Produkten auf den Basiswert ASML Holding N.V. zur Verfügung. Ein Beispiel ist ein Discount-Zertifikat mit der WKN: DU559J, das am 25.06.2027 fällig wird (Rückzahlungstermin) und mit einem Discount zum Kurs der Aktie ASML Holding N.V. notiert. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z.B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Die Höhe der möglichen Rückzahlung wird bei 1.150,00 Euro begrenzt.

Für die Rückzahlung des Zertifikats gibt es zwei Möglichkeiten:

1. Liegt der Schlusskurs des Basiswerts ASML Holding N.V. an der maßgeblichen Börse am 18.06.2027 (Referenzpreis) auf oder über dem Cap, erhält der Anleger den Höchstbetrag von 1.150,00 Euro.

2. Liegt der Referenzpreis unter dem Cap, erhält der Anleger einen Rückzahlungsbetrag, der dem Referenzpreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis (1,00) entspricht. Der Anleger erleidet einen Verlust, wenn der Rückzahlungsbetrag unter dem Erwerbspreis des Produkts liegt.

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Referenzpreis null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann.

Das vorliegend beschriebene Discount-Zertifikat richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont bis zum 25.06.2027 haben und davon ausgehen, dass die ASML Holding N.V. am 18.06.2027 auf oder über 1.150,00 Euro liegen wird.

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 28.07.2026, DZ BANK AG / Online-Redaktion / Emittent DZ BANK