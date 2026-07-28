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ASML Holding - Die volle Breitseite

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Thema: KI
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Die volle Breitseite

„Balanceakt: Konsolidierung oder Top?“ Diese Frage stellten wir in Bezug auf die ASML-Aktie am 10. Juli. Die gestrige Kursschwäche dürfte endgültig die Antwort gegeben haben, denn der Technologietitel musste die jüngsten Tiefs bei knapp 1.500 EUR sowie das untere Bollinger Band (akt. bei 1.457 EUR) preisgeben. Damit mutiert die Schiebezone zu einer klassischen Topformation (siehe Chart). Aus deren Höhe ergibt sich ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial von gut 200 EUR. Die Hochpunkte bei rund 1.300 EUR stecken also in doppelter Hinsicht einen technisch sinnvollen Rückzugsbereich ab. Vor allem die langfristigen Indikatoren betonen ebenfalls die Risiken. Während der MACD im Wochenbereich gerade ein frisches Ausstiegssignal generiert, liegt im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy eine längerfristige Topformation vor. Um die aktuelle Breitseite zu negieren, müsste die ASML-Aktie indes möglichst schnell die Schlüsselmarke von 1.500 EUR zurückerobern. Ohne diesen Befreiungsschlag befindet sich die ASML-Aktie in schwierigem, charttechnischem Fahrwasser und die eingeläutete AI-Korrektur dürfte sich fortsetzen.

ASML Holding (Daily)

Chart ASML Holding
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart ASML Holding

Chart ASML Holding
Quelle: LSEG, tradesignal²



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