Boom bei Airbnb & Co: Neuer Buchungsrekord für Ferienwohnungen

Berlin, 28. ⁠Jul (Reuters) - Die Buchungen von Ferienunterkünften in Deutschland über große Online-Plattformen erreichten 2025 einen Rekord. Über die Portale Airbnb, Booking.com und Expedia wurden insgesamt 68,3 Millionen Übernachtungen gebucht, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag unter Berufung auf Daten der EU-Behörde ‌Eurostat mitteilte. Dies entspricht einem Zuwachs von 13 Prozent im Vergleich zu 2024. Besonders deutlich wird der Boom im Vergleich zur Zeit vor der ⁠Corona-Pandemie: Die Zahl ⁠der gebuchten Nächte lag um gut 83 Prozent über dem Niveau von 2019. Dieser Zuwachs kam zustande, obwohl die Daten der Plattform TripAdvisor nicht mehr in die Erhebung einflossen.

Triebfeder der Entwicklung war vor allem eine ungebrochen starke Nachfrage aus dem Inland. Die Zahl der von Deutschen gebuchten Übernachtungen ‌stieg im vergangenen Jahr um gut 15 Prozent ‌auf 48,5 Millionen. Verglichen mit 2019 hat sich die Zahl der Inlandsbuchungen damit mehr als verdoppelt. Gäste aus dem Ausland buchten mit 19,8 Millionen Übernachtungen knapp acht ⁠Prozent mehr als im Vorjahr. Die meisten internationalen Gäste kamen aus den Niederlanden ‌mit 2,9 Millionen Übernachtungen, gefolgt von Polen (2,1 ⁠Millionen) und den USA (1,3 Millionen).

Die Statistik bildet vor allem den Markt kleinerer und privater Anbieter ab. Den Daten zufolge entfielen rund 94 Prozent der gebuchten Nächte auf Beherbergungsbetriebe mit weniger als zehn Betten. ‌Diese werden von der amtlichen monatlichen ⁠Tourismusstatistik nicht erfasst. Die Erhebung ergänzt damit ⁠das Bild des deutschen Ferienmarktes.

TOURISMUSMAGNET BAYERN

Die meisten Übernachtungen entfielen mit 10,6 Millionen auf Bayern. Dahinter folgen Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen mit jeweils 8,1 Millionen. Ein Blick auf die Bundesländer zeigt zudem unterschiedliche Reisemuster. Während in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein die Gäste zu rund 90 Prozent aus dem Inland stammten, war die Gästestruktur in den Stadtstaaten und westlichen Bundesländern internationaler geprägt. In Berlin entfielen mehr als zwei Drittel (67,7 Prozent) auf ausländische Gäste. Auch in ⁠Nordrhein-Westfalen (42,3 Prozent) und Baden-Württemberg (40,8 Prozent) war deren Anteil überdurchschnittlich hoch.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Reinhard Becker. - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)