Bundesbank: Bürokratieabbau kann Unternehmen deutlich entlasten

Berlin, 28. ⁠Jul (Reuters) - Ein Abbau der Bürokratie kann die Unternehmen in Deutschland der Bundesbank zufolge merklich entlasten. Im Durchschnitt erhöhten sich die Bürokratiekosten zwischen 2022 und 2024 von rund fünf auf ungefähr sieben Prozent des Jahresumsatzes, wie die Bundesbank am Dienstag in einer ‌Analyse in ihrem Monatsbericht mitteilte. Dazu wurden rund 7000 Unternehmen im dritten Quartal 2025 befragt. "Ökonometrischen Schätzungen zufolge bremste der gestiegene Regulierungsaufwand die Produktivitätsentwicklung im Unternehmenssektor ⁠spürbar", heißt ⁠es in der Analyse. Die Ergebnisse sprächen dafür, dass Bürokratie vor allem bei kleineren Unternehmen einen Teil der Arbeitskapazität binde und dadurch umsatzwirksame Tätigkeiten verdränge.

In allen Branchen sind die Bürokratiekosten laut der Bundesbank deutlich gestiegen - besonders in der Finanzindustrie. Sie bleibt demnach der Sektor mit den höchsten Bürokratiekosten im Verhältnis zum ‌Umsatz. Dies dürfte unter anderem mit den umfangreichen ‌Berichtspflichten von Finanzunternehmen zusammenhängen, die in den vergangenen Jahren erneut angepasst wurden.

Im Verarbeitenden Gewerbe blieben die Bürokratiekosten im Verhältnis zum Umsatz zwar vergleichsweise gering. Allerdings erhöhte sich dort ⁠diese Quote in den vergangenen Jahren um mehr als die Hälfte. Damit fiel ‌das Wachstum stärker aus als in den ⁠anderen Sektoren: "Da Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes besonders stark im internationalen Wettbewerb stehen, könnte dies die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Exportwirtschaft belastet haben", konstatierten die Bundesbank-Volkswirte.

"POLITIK AUF DEM RICHTIGEN WEG"

Insgesamt zeige sich, dass der Bürokratieabbau Unternehmen ‌deutlich entlasten könnte, erklärte die Bundesbank: "Die Politik ⁠hat diesen Handlungsbedarf erkannt und ist ⁠mit den angestoßenen Modernisierungsvorhaben auf dem richtigen Weg. Nun geht es darum, dass die Maßnahmen zügig und umfassend umgesetzt werden."

Das Kabinett gab jüngst grünes Licht für Maßnahmen, um Bürger und Wirtschaft von Bürokratie um weitere 600 Millionen Euro zu entlasten. Seit November 2025 summieren sich die Entlastungen laut Digitalminister Karsten Wildberger damit auf 10,4 Milliarden Euro pro Jahr. In Arbeit ist noch ein Gesetz, das es Behörden schwerer machen soll, Berichte und Dokumente von ⁠Unternehmen zu verlangen.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)