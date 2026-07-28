Bundesbank: Wirtschaft wächst wohl weiter - Inflation wird noch steigen

Berlin, 28. Jul (Reuters) - ⁠In Deutschland bleibt die Wirtschaft laut der Bundesbank wohl in der Wachstumsspur und die Inflation voraussichtlich weiter hoch. Trotz des Gegenwinds durch den Krieg im Nahen Osten dürfte das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) demnach im zweiten Quartal etwas zugelegt haben, wie die deutsche Zentralbank am Dienstag in ihrem Monatsbericht mitteilte. Zu Jahresbeginn hatte es 0,3 Prozent ‌Wachstum gegeben. Für die am Donnerstag anstehenden vorläufigen BIP-Zahlen für das zweite Quartal von April bis Juni erwarten die von Reuters befragten Experten ein minimales Plus von 0,1 Prozent.

Die Industrie profitierte der Bundesbank ⁠zufolge von einer ⁠dynamischen Auslandsnachfrage und wachsenden Exporten. Und die Verbraucher ließen sich von hohen Energiepreisen und damit verbundenen Kaufkraftverlusten verhältnismäßig wenig beeindrucken: "Sie hielten ihre Konsumausgaben wohl mindestens stabil. Schließlich stützte die expansive Fiskalpolitik die Konjunktur."

Insgesamt sprächen die aktuellen Konjunkturdaten für eine etwas höhere Grunddynamik als in der Deutschland-Prognose der Bundesbank vom Juni erwartet, heißt es in dem Monatsbericht. Sie hatte damals prognostiziert, dass das unbereinigte Bruttoinlandsprodukt 2026 um 0,7 Prozent ‌steigt.

Die Volkswirte der Zentralbank in Frankfurt verweisen darauf, dass das ‌BIP-Wachstum im Frühjahrs-Quartal teilweise auf vorübergehende Faktoren zurückzuführen sei. Diese könnten sich im laufenden dritten Quartal umkehren oder wegfallen. So hätten deutsche Exporteure wohl davon profitiert, dass ihre internationalen Wettbewerber - vor allem in Asien - stärker von Engpässen bei ⁠Vorprodukten betroffen waren. Darüber hinaus haben demnach Vorzieheffekte in Erwartung von Knappheiten und steigenden Preisen möglicherweise Teile ‌der Industrie stabilisiert. Ohne solche temporären Stützfaktoren könnte "in der ⁠Summe" das BIP im Sommer-Quartal dann etwas schwächer zulegen, lautet das Fazit der Bundesbank.

KEINE ENTWARNUNG BEI DER INFLATION

Im Zuge des Iran-Krieges sind die Energiepreise stark gestiegen, was die Lebenshaltungskosten hierzulande nach oben treibt. Im Juni lag die Inflationsrate bei 2,3 Prozent, die für europäische Vergleichszwecke berechnete ‌Teuerungsrate (HVPI) sogar bei 2,4 Prozent. "Die Inflationsrate dürfte von dem ⁠gegenwärtig immer noch erhöhten Niveau aus in den ⁠kommenden Monaten wieder etwas steigen", sagen die Bundesbank-Volkswirte voraus. Dazu trage vor allem bei, dass der Tankrabatt Anfang Juli auslief. Außerdem dürften sich allmählich die indirekten Effekte des jüngsten Energiepreisschubs auch auf Ebene der Verbraucherpreise bemerkbar machen.

"Höhere Energiepreise schlagen sich in der Regel erst mit Verzögerung auf den gesamten Warenkorb des HVPI nieder", erläuterte die Bundesbank. Diese Verzögerung sei unter anderem abhängig davon, wie schnell Unternehmen mit gestiegenen Produktions-, Transport- und Vorleistungskosten konfrontiert würden und wie schnell sie diese an die Haushalte weitergäben. Insgesamt bleibe die Unsicherheit bezüglich der Inflation hoch. So flammte jüngst der schwelende Konflikt im ⁠Nahen Osten wieder auf: "Sollten die Spannungen anhalten, dürften die Energiepreise auch auf der Verbraucherstufe erneut steigen und den Inflationsdruck wieder verstärken."

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Klaus Lauer - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)