Chartcheck vor dem Urlaub: DAX, Gold, Öl & Big Tech im Fokus! | Börse Stuttgart

Die Sommerpause an den Finanzmärkten trügt: Geopolitische Spannungen und Inflationssorgen sorgen hinter den Kulissen für reichlich Brisanz! In diesem Chartcheck analysiert Cornelia Frey (Boerse Stuttgart Group) gemeinsam mit Martin Utschneider (Robomarkets) die aktuell wichtigsten charttechnischen Marken für Anleger.



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► Darum geht's im Video:

Wir klären, ob beim Ölpreis endgültig Entspannung eintritt und warum steigende Renditen bei US-Staatsanleihen die Angst vor neuen Leitzinserhöhungen der Fed befeuern. Zudem im Fokus: Der DAX im zähen „Sägezahnmarkt“, der S&P 500 kurz vor dem Ausbruch sowie die wackelnden Unterstützungen der Sorgenkinder Gold und Bitcoin. Zum Schluss gibt es ein Update zur US-Berichtssaison mit den entscheidenden Support- und Stopp-Marken für Apple, Microsoft, Amazon und Meta zur optimalen Depot-Absicherung vor dem Sommerurlaub.



Timestamps:

00:00 ► Intro & Geopolitik: Die Ruhe vor dem Sturm?

00:29 ► Ölpreis im Chartcheck: Kurzfristige Entspannung oder nächster Trump-Schock?

03:08 ► Inflation & US-Zinsen: Drohen tatsächlich neue Leitzinserhöhungen der Fed?

06:41 ► DAX im Seitwärtstrend: Die entscheidenden Marken (25.508 & 24.704 Punkte)

09:34 ► S&P 500: Warten auf den Zinsentscheid

12:11 ► Goldpreis im Abwärtstrend: Hält die wichtige Unterstützung?

15:56 ► Bitcoin (BTC): Vorsicht vor dem fallenden Messer!

19:46 ► Big Tech Earnings: Chart-Marken zu Microsoft, Meta, Apple & Amazon

25:33 ► Fazit: Depot mit Stop-Loss absichern & ab in den Urlaub!



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🕐 Das Video wurde am 28.07.2026 um 17:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



Im Video erwähnte Werte:

iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

WKN: 593393 | ISIN: DE0005933931

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/etps/etfs/stuttgart/593393-ishares-core-dax-ucits-etf-de



iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc)

WKN: A0YEDG | ISIN: IE00B5BMR087

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/etps/etfs/stuttgart/a0yedg-ishares-core-sp-500-ucits-etf-usd-acc



Amundi NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (C)

WKN: A2H577 | ISIN: LU1681038243

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/etps/etfs/stuttgart/a2h577-amundi-nasdaq-100-ucits-etf---eur-c



Euwax Gold

WKN: EWG0LD | ISIN: DE000EWG0LD1

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/etps/etcs/stuttgart/ewg0ld-euwax-gold/



Alphabet Inc. (Google)

WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a14y6f-alphabet-a



Amazon.com Inc.

WKN: 906866 | ISIN: US0231351067

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/906866-amazoncom



Apple Inc.

WKN: 865985 | ISIN: US0378331005

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/865985-apple



Meta Platforms Inc.

WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M102

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1jwvx-meta-platforms



Microsoft Corp.

WKN: 870747 | ISIN: US5949181045

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/870747-microsoft



Tesla Inc.

WKN: A1CX3T | ISIN: US88160R1014

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1cx3t-tesla