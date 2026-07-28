Frankfurt, ⁠28. Jul (Reuters) - Nach dem positiven Wochenstart schalten Dax-Anleger wieder einen Gang zurück. Der deutsche Leitindex stieg zur Eröffnung am ‌Dienstag um 0,5 Prozent auf 25.495 Punkte, nachdem er am Montag ein Prozent ⁠zugelegt ⁠hatte. "Die rückläufigen Energiepreise können dem Aktienmarkt in diesen Tagen nur noch wenig Unterstützung geben", kommentierte Andreas Lipkow, Analyst beim Broker CMC Markets. "Zu groß sind ‌die Zweifel der Anleger ‌daran, dass die hochbewerteten KI-orientierten Technologieunternehmen auch in Zukunft die hohen Erwartungen an ⁠ihr Umsatz- und Gewinnwachstum erfüllen werden."

Kräftig nach ‌oben ging es ⁠bei Mercedes-Benz: Die Titel des Autobauers preschten nach Zahlenvorlage in den ersten Handelsminuten mit einem Kursplus von ‌5,7 Prozent an ⁠die Dax-Spitze. Sowohl das ⁠bereinigte Ebit des Konzerns als auch die Marge der Pkw-Sparte und der bereinigte Free Cashflow hätten im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen, konstatierte ein Händler.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von . Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)