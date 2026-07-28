DAX® - Aufwärtsgap zum Wochenauftakt
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Aufwärtsgap zum Wochenauftakt
Seit einigen Wochen zeigt der DAX® im Vergleich zum S&P 500® eine bemerkenswerte Relative Stärke. Dazu passt der gestrige Wochenauftakt, denn die deutschen Standardwerte sind mit einem Aufwärtsgap (25.100 zu 25.361 Punkte) in die neue Woche gestartet. Dank dieser Kurslücke notiert das Aktienbarometer exakt im Dunstkreis der Hochpunkte zwischen 25.400 und 25.500 Punkten – der gestern an dieser Stelle angeführten Schlüsselzone. Der Sprung über diese Hürden würde den Weg zum bisherigen Allzeithoch bei 25.900 Punkten ebnen. Perspektivisch winken im Erfolgsfall sogar neue Rekordstände jenseits dieses Levels. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der Wochenauftakt eine wichtige Orientierungshilfe. Schließlich steckt das o. g. Gap in Zukunft eine wichtige Unterstützungszone ab. Knapp darunter bildet die 50-Tage-Linie (akt. bei 24.962 Punkten) eine weitere nennenswerte Haltelinie. Als Damoklesschwert könnte sich der Kursverlauf des Nasdaq-100® bzw. die eingeleitete KI-Korrektur erweisen (siehe Analyse hier). Davon unbeeindruckt dürfte der DAX® heute relativ unverändert in den Handel starten.
Seit einigen Wochen zeigt der DAX® im Vergleich zum S&P 500® eine bemerkenswerte Relative Stärke. Dazu passt der gestrige Wochenauftakt, denn die deutschen Standardwerte sind mit einem Aufwärtsgap (25.100 zu 25.361 Punkte) in die neue Woche gestartet. Dank dieser Kurslücke notiert das Aktienbarometer exakt im Dunstkreis der Hochpunkte zwischen 25.400 und 25.500 Punkten – der gestern an dieser Stelle angeführten Schlüsselzone. Der Sprung über diese Hürden würde den Weg zum bisherigen Allzeithoch bei 25.900 Punkten ebnen. Perspektivisch winken im Erfolgsfall sogar neue Rekordstände jenseits dieses Levels. Aber auch unter Risikogesichtspunkten liefert der Wochenauftakt eine wichtige Orientierungshilfe. Schließlich steckt das o. g. Gap in Zukunft eine wichtige Unterstützungszone ab. Knapp darunter bildet die 50-Tage-Linie (akt. bei 24.962 Punkten) eine weitere nennenswerte Haltelinie. Als Damoklesschwert könnte sich der Kursverlauf des Nasdaq-100® bzw. die eingeleitete KI-Korrektur erweisen (siehe Analyse hier). Davon unbeeindruckt dürfte der DAX® heute relativ unverändert in den Handel starten.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
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