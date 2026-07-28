DAX® - Aufwärtsgap zum Wochenauftakt

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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