DAX-FLASH: Dax nähert sich Rekordhoch - Ölpreisrückgang hilft

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die weiter nachgebenden Energiepreise lassen auch am zweiten Börsentag der Woche Kursgewinne erwarten. Der deutsche Leitindex Dax dürfte am Dienstag an die Vortagesgewinne anknüpfen und sich somit dem Rekordhoch von vor drei Wochen bei 25.900 Zählern annähern. Der Broker IG taxierte das Börsenbarometer rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start ein Drittelprozent höher auf 25.445 Punkte.

Nach dem starken Rücksetzer der Preise für Rohöl und Gas am Vortag geben diese weiter nach. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September fiel auf rund 87 US-Dollar. In der vergangenen Woche notierte Brent in der Spitze noch über der Marke von 100 Dollar.

Die Saison der Quartalsbilanzen kommt derweil hierzulande weiter in Fahrt. Am Dienstag lassen sich Mercedes-Benz und der Software-Anbieter Teamviewer in die Bücher schauen. Einen Blick wert sein dürften auch Aktien mit KI-Bezug. Diese litten im US-Handel sowie in Japan und Südkorea teils deutlich unter Sorgen vor wachsender China-Konkurrenz und ausufernden Finanzierungsnotwendigkeiten./bek/mis

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