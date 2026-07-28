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DAX® im Chart-Check: Money Management - Hebel für Euer Trading - HSBC DailyTrading vom 28.07.2026

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In dieser Ausgabe von #HSBC Daily Trading TV analysiert Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, den #DAX®.

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