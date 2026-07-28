Dax kaum verändert erwartet - Mercedes-Benz im Fokus

Frankfurt, 28. ⁠Jul (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge wenig verändert in den Handel starten. Am Montag hatte der deutsche Leitindex ein Prozent ‌höher bei 25.361 Punkten geschlossen. Nach Ölpreisen von mehr als 100 Dollar in der vergangenen Woche hatten sich ⁠Anleger ⁠über einen Preisrutsch bei Rohöl erleichtert gezeigt. Dagegen hielten sich Anleger an der Wall Street vor den mit Spannung erwarteten Quartalszahlen der großen US-Techkonzerne und dem Zinsentscheid der US-Notenbank zurück.

Auf Unternehmensseite haben Anleger heute ‌vor allem die Zahlen von ‌Mercedes-Benz im Blick. Der Dax-Konzern hat im zweiten Quartal das operative Ergebnis wie erwartet gegenüber dem schwachen Vorjahreswert gesteigert. ⁠Der Absatz im Hauptgeschäftsfeld Mercedes-Benz Cars stabilisiert sich aber ‌nicht wie erhofft, so ⁠dass der Autobauer jetzt einen leichten Rückgang und kein Volumen auf Vorjahresniveau mehr erwartet. Die Abwanderung von Kunden und negative Wechselkurseffekte trübten unterdessen die Bilanz ‌von TeamViewer.

Nach den negativ ⁠aufgenommenen Bilanzen von Alphabet ⁠und Tesla warten Anleger auf weitere Impulse aus dem Technologiesektor im Wochenverlauf. Bei den Konjunkturdaten stehen am Nachmittag die Daten zum US-Verbrauchervertrauen im vergangenen Monat im Fokus.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 25.361,03

EuroStoxx50 6.282,21

EuroStoxx50-Future 6.321,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 52.210,08 +0,5%

Nasdaq

S&P 500 7.413,18 +0,0%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei

Shanghai 3.820,52 -1,0%

Hang Seng 25.162,37 -0,2%

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Wollrab. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)