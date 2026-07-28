Dax profitiert vom Ölpreis und trotzt KI-Sorgen

Die weiter nachgebenden Energiepreise geben dem Dax auch am zweiten Börsentag der Woche Auftrieb. An seine Vortagesgewinne knüpfte der deutsche Leitindex am Dienstag im frühen Handel mit plus 0,5 Prozent auf 25.485 Punkte an. Sein vor drei Wochen erreichtes Rekordhoch bei 25.900 Zählern bleibt im Blick.

Dem Druck im weltweiten Tech-Sektor kann sich der Dax entziehen, weil in dem Index Techwerte keine große Rolle spielen. Stattdessen verbuchten Aktien aus der "Old economy", allen voran Autowerte deutliche Kursgewinne nach gut aufgenommenen Quartalszahlen von Mercedes.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg am Dienstag um 0,7 Prozent auf 32.317 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,4 Prozent.

Nach dem starken Rücksetzer der Preise für Rohöl und Gas am Vortag gaben diese weiter nach. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent zur Lieferung im September fiel auf rund 86 US-Dollar. In der vergangenen Woche notierte Brent in der Spitze noch über der Marke von 100 Dollar. Als Grund für den jüngst starken Preisrückgang gilt die Hoffnung, dass die USA und der Iran wieder Verhandlungen über eine Lösung des Nahost-Kriegs aufnehmen könnten.

Rücksetzer bei Halbleiter-Aktien

Sorgen von Investoren über hohe Investitionen von Unternehmen in Künstliche Intelligenz (KI) haben am Dienstag Aktien mit Bezug zu KI belastet. Im frühen Handel verloren unter den Dax-Titeln Infineon 1,5 Prozent und Siemens Energy 1,4 Prozent. Papiere von Hochtief gaben um 0,6 Prozent nach. Der Baukonzern profitiert vor allem über die US-Tochter Turner vom Bau großer Rechen- und Datenzentren.

Die Aktien schlossen sich den hohen Kursverlusten von KI-Schwergewichten in Asien an. An der südkoreanischen Börse in Seoul sackten die Aktien des Speicherchip-Herstellers SK Hynix um 13 Prozent ab. Papiere des Chip-Produzenten Samsung büßten ebenfalls 13 Prozent ein. Beide Aktien sind im Leitindex Kospi schwer gewichtet, was diesen um elf Prozent nach unten drückte.

Indizes mit hohen Halbleiter-Gewichten wie der südkoreanische Kospi stürzten gerade ab, schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Angst vor einer zu weit gelaufenen KI-Rally nehme zu. Börsenindizes, in denen KI-Aktien schwer gewichtet seien, gerieten dementsprechend unter Druck. Trotz des aktuellen Rückschlags liegt der Kospi 2026 immer noch über 40 Prozent im Plus.

Auch in der zweiten deutschen Börsenreihe traf es am Dienstagmorgen Aktien mit KI-Bezug. So fielen die Anteilsscheine von Herstellern von Anlagen zur Chipproduktion und entsprechenden Zulieferern. Aixtron, Jenoptik und Suss Microtec sanken um zwei bis vier Prozent. Auch die Papiere des niederländischen Anlagenbauers ASML gerieten unter Druck.

Kursziel-Anhebung treibt K+S-Aktie an

Eine Empfehlung des französischen Investmenthauses Exane BNP hat dem Aktienkurs von K+S am Dienstag neuen Anschub verliehen. Mit plus 4,5 Prozent auf 14,96 Euro führten die Papiere die Gewinner im MDax der mittelgroßen Börsentitel an. Sie erreichten den höchsten Stand seit Mitte Mai.

Analyst David Symonds von Exane BNP hat das Kursziel für K+S von 12 auf 19 Euro erhöht und die Aktien gleich um zwei Investmentstufen von "Underperform" auf "Outperform" erhöht. Sein neues Kursziel ist das dritthöchste am Markt, nur Kepler Cheuvreux und BMO Capital Markets trauen den Aktien des Salz- und Düngemittelproduzenten noch mehr Aufwärtspotenzial zu.

Aus charttechnischer Sicht gelang den Papieren Mitte Juli ein Befreiungsschlag. Mit einem Tagesgewinn von knapp fünf Prozent verließen sie einen im März begonnenen Abwärtstrend nach oben. Anschließend bauten K+S die Gewinne noch aus.

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