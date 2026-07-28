DAX setzt Aufwärtskurs fort, KI-Werte weltweit unter Druck

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Dienstag fester und setzt seine Aufwärtsbewegung fort. Der Euro Stoxx 50 notiert dagegen leicht im Minus. An der Wall Street deuten die Vorbörsenindikationen auf einen kaum veränderten Dow Jones, während S&P 500 und Nasdaq 100 schwächer erwartet werden. In Asien beendete der Nikkei 225 den Handel mit deutlichen Verlusten.

Makroökonomischer Überblick

Im makroökonomischen Umfeld richtet sich der Blick vor allem auf die Entwicklung am Energiemarkt. Die Preise für Rohöl und Gas setzen ihren Rückgang fort. Hintergrund sind Hoffnungen auf neue diplomatische Gespräche zwischen den USA und dem Iran, die zu einer Entspannung im Nahen Osten beitragen könnten. Die sinkenden Energiekosten werden an den europäischen Märkten als positiver Faktor für Unternehmen und Konjunktur gewertet.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Zu den meistbeachteten Einzelwerten zählt heute Johnson & Johnson. Die Aktie steht nach der Ankündigung eines milliardenschweren Vergleichs im langjährigen Talkum-Rechtsstreit im Fokus. Der Pharmakonzern will 5,5 Milliarden US-Dollar bereitstellen, um einen Großteil der noch offenen Klagen beizulegen. Damit könnte ein Verfahren beendet werden, das das Unternehmen seit mehr als 15 Jahren begleitet. Anleger bewerten vor allem die Aussicht positiv, dass eine bedeutende Rechtsunsicherheit aus dem Weg geräumt werden könnte.

Ebenfalls im Mittelpunkt steht Mercedes-Benz. Die Aktie legt nach Vorlage der Quartalszahlen zu. Zwar senkte der Konzern seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr, gleichzeitig fielen die Ergebnisse besser aus als von vielen Marktteilnehmern befürchtet. Positiv aufgenommen wurden zudem Fortschritte bei der Effizienzsteigerung und eine robuste Entwicklung in den Geschäftsbereichen Vans und Finanzdienstleistungen.

Auf der Verliererseite finden sich derweil zahlreiche KI- und Halbleiterwerte. Auslöser sind neue Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Booms sowie Sorgen über steigende Investitionskosten und zunehmende Konkurrenz aus China. Besonders stark gerieten Samsung und SK Hynix unter Druck, was die Stimmung für Chip- und Technologiewerte weltweit belastete. Auch europäische Titel aus dem Halbleiterumfeld wurden von dieser Entwicklung erfasst.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bear UG2ZSW 9,19 26369,562358 Punkte 26,97 Open End DAX® Bear UG31J9 12,20 26666,151637 Punkte 20,56 Open End DAX® Bear UN9M2G 4,23 25867,536472 Punkte 56,88 Open End X-DAX® Bull UN6LJQ 26,03 22886,747606 Punkte 9,77 Open End DAX® Bear UN2Z0Z 42,80 29752,375043 Punkte 5,93 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.07.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag PayPal Holdings, Inc. Call UN6HTY 0,48 58,00 USD 5,40 17.03.2027 Air Liquide S.A. Call UN9JXA 0,13 220,00 EUR 16,22 16.12.2026 DAX® Call UG7GJC 4,51 26000,00 Punkte 22,43 18.09.2026 DAX® Put UN2VY1 6,04 23100,00 Punkte 9,30 19.03.2027 nasdaq-100® Put UN6E4A 7,30 25200,00 Punkte 7,90 18.12.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.07.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Nvidia Corp. Long UR1A6M 10,29 155,253424 USD 4 Open End DAX® Long UG6H7P 0,90 23673,806486 Punkte 15 Open End Mercedes-Benz Group AG Long UN9J5Y 1,31 42,301516 EUR 15 Open End Porsche Automobil Holding SE Short UG46EV 11,25 41,069476 EUR 2 Open End Nordex SE Long HB9D1D 40,55 19,285388 EUR 2 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.07.2026; 10:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.