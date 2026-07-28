Nach zwischenzeitlichen Kursverlusten konnte sich der Dax am Nachmittag wieder um knapp 200 Punkte erholen ausgehend von den Tagestiefs und ging bei 25.464 Punkten mit einem Plus von ß,41 Prozent aus dem Handel.

SAP Tagesgewinner im Dax

Die Aktien von SAP haben ihren jüngsten Erfolgskurs am Dienstag nahtlos fortgesetzt. Am Nachmittag stiegen die Papiere des Softwarekonzerns auf den höchsten Stand seit sieben Wochen und notierten zuletzt 4,5 Prozent im Plus bei 158,02 Euro an der Spitze des Dax. Damit bauten sie ihre Gewinnsträhne seit vergangenen Donnerstag auf rund 23 Prozent aus.

Die Walldorfer hatten am Donnerstagabend nach Börsenschluss unerwartet gute Quartalszahlen vorgelegt. Besonders gut kam bei den Anlegern der kurzfristige Vertragsbestand bei Mietsoftware (Cloud) an, der die Analystenerwartungen übertroffen hatte. Zuvor waren die SAP-Titel noch auf das tiefste Niveau seit November 2023 abgesackt.

Laut dem Analysten Oliver Frey von der Privatbank Metzler kann das zweite Quartal die zuletzt bei SAP und im Sektor spürbaren Bedenken rund um das Trendthema Künstliche Intelligenz etwas mildern. Charles Brennan vom Investmenthaus Jefferies sieht die zuletzt verzeichnete Zurückhaltung der Investoren mittlerweile sogar als widerlegt.

Siemens Energy und Infineon verlieren sechs Prozent

Weltweit leiden Aktien mit KI-Bezug unter Sorgen vor wachsender China-Konkurrenz und ausufernden Finanzierungsnotwendigkeiten. Im Dax wurden Infineon mit minus sechs Prozent davon mit nach unten gezogen. Siemens Energy, bisher ein Profiteur des hohen Strombedarfs von KI-Rechenzentren, büßten ebenfalls etwa sechs Prozent ein am Dienstag.

Am Mittwoch und Donnerstag folge der nächste Härtetest, wenn mit Microsoft, Meta, Apple und Amazon vier der wichtigsten Tech-Konzerne der Welt ihre Quartalszahlen vorlegen, kommentierte der Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Nach den ersten Rissen im KI-Boom dürften genau diese Zahlen den Takt für die Börsen in den kommenden Tagen und Wochen vorgeben. Sie werden zeigen, ob der KI-Zug wieder Fahrt aufnimmt - oder ob aus Euphorie endgültig Skepsis wird." (mit Material von dpa-AFX)