DAX vor dem Fed-Entscheid: Ausbruch oder brutaler Gap-Close?

Der DAX startet stark in die Woche, doch rund um die Marke von 25.500 Punkten wird der Handel zunehmend unberechenbar. Im heutigen Livetrading suchen wir nach einem möglichen Short-Einstieg, während der Index zwischen Ausbruch, Widerstand und drohendem Gap-Close feststeckt.

Dabei zeigt sich, warum Trading nicht immer spektakulär aussehen muss: Mehrere Einstiege, Break-even-Exits und stark überlappende Kerzen machen das Positionsmanagement zur Geduldsprobe. Entscheidend ist nicht, jeden Trade mit Gewinn abzuschließen, sondern Verluste konsequent zu begrenzen und eine nicht funktionierende Handelsidee rechtzeitig zu verwerfen.

👉 Fed Livetrading am Mittwoch ab 19.50 Uhr mit Heiko

Zusätzliche Hinweise liefern die DAX-Schwergewichte Siemens, Allianz und SAP. Während einzelne Aktien zeitweise Verkaufsdruck aufbauen, fehlt dem Gesamtmarkt zunächst die nötige Dynamik für einen klaren Abwärtstrend. Wir analysieren, welche Chartmarken jetzt entscheidend sind und unter welchen Bedingungen aus einem Widerstand eine neue Unterstützung werden könnte.

Gleichzeitig steht eine hochvolatile Börsenwoche bevor: Die Fed-Entscheidung sowie die Quartalszahlen von Microsoft, Meta, Apple, Amazon und weiteren Schwergewichten könnten DAX und Nasdaq kräftig bewegen. Im Video erfährst du, wie du dich auf solche Marktphasen vorbereitest, Risiken kontrollierst und auch in schwierigen Seitwärtsbewegungen einen klaren Tradingplan behältst.

Der Startpunkt der nächsten Trader´s Circle Session wird erneut am Donnerstag um 15.15 Uhr zur Wall Street Eröffnung stattfinden. Melde Dich gern hierzu an:

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Risikohinweis

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