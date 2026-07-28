Die Konsolidierung im Dax dürfte sich zunächst fortsetzen
|Dax-Widerstand
|25.550
|25.600
|Dax-Unterstützung
|25.400
|24.696
Dax-Rückblick:
Nach dem Rallyschub zum Wochenstart gab es am gestrigen Nachmittag erste Gewinnmitnahmen, Anschlussverkäufe blieben allerdings heute Vormittag bislang aus - ein klar bullisch zu interpretierendes Signal für die Käuferseite im Dax.
Dax-Ausblick:
Der Dax befindet sich aktuell ziemlich genau in der Mitte des übergeordneten Aufwärtstrendkanals (schwarz) im Tageschart unten. Kurzfristig relevanter Widerstand auf der Oberseite befindet sich um 25.600 Punkte - oberhalb dieser Marke rücken neue Allzeithochs zunehmend in den Fokus der Händler.
Auf der Unterseite ist der Index im Bereich 25.200 Punkte gut unterstützt - neue Verkaufssignale entstünden erst unterhalb dieser Marke. Innerhalb der genannten Spanne ist der Index aus charttechnischer Sicht kurzfristig als neutral einzustufen im Vorfeld des US-Zinsentscheids morgen Abend und der anstehenden Quartalszahlen von Apple, Microsoft und Amazon im Wochenverlauf. Neupositionierungen drängen sich hier aktuell nicht auf.