Die Konsolidierung im Dax dürfte sich zunächst fortsetzen

Dax-Widerstand 25.550 25.600 Dax-Unterstützung 25.400 24.696

Dax-Rückblick:

Nach dem Rallyschub zum Wochenstart gab es am gestrigen Nachmittag erste Gewinnmitnahmen, Anschlussverkäufe blieben allerdings heute Vormittag bislang aus - ein klar bullisch zu interpretierendes Signal für die Käuferseite im Dax.

Dax-Ausblick:

Der Dax befindet sich aktuell ziemlich genau in der Mitte des übergeordneten Aufwärtstrendkanals (schwarz) im Tageschart unten. Kurzfristig relevanter Widerstand auf der Oberseite befindet sich um 25.600 Punkte - oberhalb dieser Marke rücken neue Allzeithochs zunehmend in den Fokus der Händler.

Auf der Unterseite ist der Index im Bereich 25.200 Punkte gut unterstützt - neue Verkaufssignale entstünden erst unterhalb dieser Marke. Innerhalb der genannten Spanne ist der Index aus charttechnischer Sicht kurzfristig als neutral einzustufen im Vorfeld des US-Zinsentscheids morgen Abend und der anstehenden Quartalszahlen von Apple, Microsoft und Amazon im Wochenverlauf. Neupositionierungen drängen sich hier aktuell nicht auf.